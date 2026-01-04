POSTOJE RANE KOJE NE MOGU DA ZARASTU: Ceca otvoreno progovorila o Arkanu, otkrila da svakodnevno održava sećanja na njega, pa priznala kako se nosi sa dušebridžnicima i zlim jezicima!

Otvorila prozor svoje duše!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić.

Kako si uspela da opstaneš i ostaneš jaka, nakon svega što ti se disilo?

- Bila sam veoma ušuškana i spokojna dok mi suprug nije poginuo. Nakon toga su krenule sve moje životne borbe. Postoje rane koje ne mogu nikada da zarastu, dobiju oblik kraste, a ako se malo zagrebe, ipak prokrvari. Željko nikada nije bio zaboravljen, 15. januara će biti dvadeset šest godina od njegove pogibije. Željko je prisutan u našoj porodici, u našoj kući. Ja sam stalno deci pričala o njihovom ocu, ali su mogli da pričaju o svom dati. Oni su gledali video-kasete. Oni su sad odrasli, formirani ljudi, više me ništa ne pitaju, ali dok su bili tinejdžeri, ja sam im objašnjavala neke stvari, pisalo se svašta, te sam ja imala potrebu da im skrenem pažnju na neke laži. Ja sam svojoj deci uvek govorila istinu i rekla im da javni život jeste takav da moraju da se spreme na mnoge ''udarce''. Veoma rano su morali da sazru i da shvate da život nije med i mleko. Ja nikada nisam imala izbora da ne budem jaka. Uopšte me nikad niko nije pitao da li ja nešto mogu. Moja deca nisu bila dužna da me gledaju slomljenu i tužnu. Ni moji roditelji nisu slabi ljudi, veoma su stabilni, kao i moja sestra. Nisam ja plašljiva, a nisam ni razmažena, kao ni moja deca. Uvek sam se trudila da im objasnim šta sme, šta se ne sme. Verujem da se ljudima dešavaju anksiozna stanja, to nisu naivne stvari, ali isto tako mislim da ne može ni struka da pomogne, ako se čovek sam ne potrudi i radi marljivo na sebi.

Koji je tvoj pad bio najteži?

- Imala sam ih toliko...mene su stalno držali kao džak za udaranje. Evo, nedavno mi je pukla cev, koja nikada nije pukla. Mediji su se time bavili, navodno se komšiluk buni, osećaju se loši mirisi. Pa valjda bih promenila zbog sebe i svoje porodice, da se oseća neki neprijatan miris?! Ljudi se bave glupostima.

Autor: S.Z.