SPREMA VELIKO IZNENAĐENJE ZA FANOVE?! Ceca progovorila o NOVOM ALBUMU, spremna nakon deset godina da POKORI estradu?!

Evo kakve planove ima!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić.

Kad će novi album?

- Imam neke planove, da ušem u studio. Moja publika je čegala deset godina, nije problem još malo da sačekaju. Planiram da snimim pesmu po pesmu. Do sada mi se ništa nije dopalo. Ne bih da pričam unapred i da ureknem. Do sada mi se ništa nije dopalo, zbog toga nisam snimila album do sada, iskreno.

Kažu da si najangažovanija pevačica u 2025. godini.

- I najslušanija, takođe. Veoma sam zahvalna svojoj publici, to je ogromna čast za jednog izvođača. Ja sam radila jednim veoma ozbiljnim intezitetom. Uživam u tome da snimam, nastupam...to je nešto što mene zista čini srećnom.

Autor: S.Z.