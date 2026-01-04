NAJVAŽNIJE JE DA SMO... Nataša Bekvalac otkrila koji savet je dobila od Marine Tucaković na početku karijere, pa priznala po čemu pamti Novu godinu i detinjstvo

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su pevačicu Natašu Bekvalac.

Tokom emisije Nataša je govorila o Marini Tucaković i pesmi "Izlečena" koju joj je Marina napisala pred smrt:

- Marina Tucaković mi je na početku karijere rekla da pazim šta pevam, neke pesme koje sam pevala su mi se obistinile, i ja opet snimim tužan album, iskreno zato sam na ovom albumu snimila pesmu "Izlečena" koju mi je ona napisala. Moram da kažem da se tako i osećam, ali to je dokaz da svi možemo da radimo na sebi, naravno nikad tu nema kraja, ali moraš da nađeš ono u sebi šta ti smeta, i da pokušaš to da rešiš - rekla je Nataša.

- Kakva si ti bila kao devojčica? - upitala je Bojana.

- Bila sam kao projekat, osetila sam da je muzika moj put, ona mi je pomagala da dišem, u to povezivanje sa publikom mi je značilo i da je to vredno. Ja sam prvi put stala na binu sa 7 godina i tada mi je trebala potvrda ljudi koje ne poznajem da vredim, mene niko nije terao na to, ja sam to želela, ali sam na neki način propuštala neke stvari koje devojke prolaze, ali me je to spucalo posle - dodala je Nataša.

- Godine iza tebe nisu bile lake, iz svake si naučila nešto novo? - upitao je Nemanja.

- Ja spadam u onu grupu, onih glupljih, koje moraju da nauče na svojim greškama, sve što se mora i ne mora sam morala da naučim na svojoj koži, ali živela sam život i živim ga i dalje, ono što mi je namenjeno, što mi je sudbina dala, ali često pomislim "Što se to baš meni dešava" i ne znam iskreno zbog čega, ali to je što je. U meni je puno i boli i rana, ali lečiš ih ili odmah ili kasnije, ali to zavisi od mene, da li sam spremana da ih leči. Moj najbolji drug Dragan mi kaže da je "Depresija privilegija odabranih", i to razumem, meni treba da ležim u krevetu tri dana da rešim to što imam, ali nemam vremena za tim. Ja sam majka, moram da se borim za decu i to je najvažnije. - rekla je Nataša.

- Kako pamtiš dočeke Nove godine, kao dete ? - upitala je Bojana.

- Pamtim bezbrižno, moram da kažem da mi je celo detinjstvo vezano za Sremske Karlovce, kod babe i dete, nas tri sestre smo uživale, i sve radile zajedno i bilo nam je prelepo - rekla je Nataša pa je otkrila kakvi su joj danas dani:

- Iskreno kada gledam društvene mreže, svi imaju bolji život od mene, svi uživaju i svi su bolji od mene, a kada živim svoj realan život shvatim da mi je život dobar, sve radim za svoju decu, ništa nam ne nedostaje, nemamo život idealnih američkih porodica, ali ja se trudim da svoju decu odgajam u ljubavi i to mi je najvažnije, živim svoj realan život, shvatam da smo svi živi i zdravi i to je ono što je bitno. Iskreno ne prenosim im mnogo od tradicija i običaja, jeste to prelepo, ali bitna je srž svega. - rekla je Nataša pa se ponovo pristetila Marine Tucaković:

- Kada sam snimila pesmu "Nikotin" ja sam bila nepušač, a posle nje sam počela da pušim cigarete, lepo mi je rekla Marina, da pazim šta pevam. Nikada nisam zapalila cigaretu pre toga, a sada mi je to velika strast - rekla je Nataša i nasmejala sve u studiju.

