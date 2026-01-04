I POSLE TRI DECENE SIJA POPUT LAS VEGASA! Ceca premijerno pokazala brilijantski prstem kojim ju je Arkan verio, pa progovorila o njihovom braku: SVAKOJ ŽENI BIH POŽELELA...

Ovaj prste za nju ima posebnu vrednost!

Svetlana Ceca Ražnatović pokazala je prsten u emisiji ''Premijera vikend specijal'' kojim ju je pre tri decenije verio Željko Ražnatović Arkan. Iz braka sa njim ima dvoje dece, Veljka i Anastasiju, a kamere su zumirale brilijantski verenički prsten na njenoj ruci, pa smo posle toliko godina mogli da vidimo kako izgleda.

Ceco, da li si saglasna sa mnom da ste na Balkanu najveće muzičke zvezde Zdravko Čolić i ti?

- Ne mogu da pričam o sebi, ali mogu da kažem da brojke uvek sve najbolje kažu. Što se tiče moje karijere, moja saradnja sa Marinom Tucaković je zaista bila posebna, ona i Futa su mi veoma pomogli. S pesmom ''Kukavica'' sam lansirana. Damir Handanović, Boki Vasić...napisali su mi velike hitove. Na svoje sam pesme veoma ponosna, na preglede, istinski.

Ceco, šta sija na tvojoj levoj ruci?

- Verovali ili ne, ovo mi je verenički prsten. Ovim prstenom me je verio moj pokojni Željko. Prsten star trideset godina. Nosim ga često, jer me za moj brak vezuju najlepše moguće uspomene. I pored toga što sam bila svega pet godna u braku, imam najlepše moguće iskusto. Svakoj ženi bih poželela takav brak, iskreno.

Autor: S.Z.