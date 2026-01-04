HANA I DANILO SU MI ZAMERLI: Nataša Bekvalac iskreno o deci i porodici, spomenula i bivšeg supruga, pa donela odluku: NEĆU RADITI NIŠTA ŠTO ŠTETI LJUDIMA KOJE VOLIM

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su pevačicu Natašu Bekvalac. .

Tokom emisije pevačica je govorila o koncertu u Beogradskoj areni ali i porodici:

- Koji muzički trenutak ti je najvažniji u životu? - upitala je Bojana.

- Koncert u areni mi je bio baš značajan, iskreno da mi se nije desilo sve što mi se desilo ja ne bih napravila koncert. Imala sam želju da se osetim ponovo vrednom, meni je taj koncert bio potreban zbog mene, i iskreno bio mi je kao psihoterapija - dodala je Nataša.

- Kako ti je za Novu godinu, sada kada niste zajedno, Hana ne živi više ovde? - upitao je Nemanja.

- Mi nismo toliko često za taj datum zajedno, ali se ja trudim da svaki drugi dan budemo zajedno i da to što taj dan nismo zajedno, ne žalimo što nismo zajedno - rekla je Nataša i otkrila da više neće pričati o deci i bivšim partnerima:

- Iskreno neću više da pričam o deci i bivšim partnerima. Hana mi je nešto zamerila, a iskreno i Danilo mi je zamerio, a što bih ja radila nešto što smeta ljudima koje volim, a i moja deca i moji bivši muževi su moja stvar. Ja kao i svaka majka volim svoju decu, ali ja sam njima malo naštetila time što sam ja javna ličnost, meni je Hana otvorila oči par puta kako sam ja njoj bacila teret koji ona nije trebala da nosi - dodala je Nataša.

Autor: N.B.