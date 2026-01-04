Naš prvi sneg: Anja Mit objavila emotivnu fotografiju sa sinom, on uživa u majčinom naručju (FOTO)

Glumica Anja Mit porodila se pre mesec i po dana, a sada je objavila fotografiju sa sinom Filipom iz porodičnog doma. Ona je pozirala sa naslednikom pored prozora i divila se snežnoj idili.

Anja Mit napravila je nekoliko fotografija dok je držala naslednika na ramenu i ljubila ga u glavu, a ona je nosila rajf sa ušima zeke.

- Mama zec i nas prvi sneg - napisala je ona u opisu emotivnih porodičnih fotografija.

Ona je dobila mnogo reakcija na ovu fotografiju, a i poznate kolege nisu ostale ravnodušne na ove kadrove pa su masovno krenuli da joj lajkuju.

Glumica Anja Mit podelila je sa pratiocima nežan porodični trenutak i pokazala kako provodi praznične dane. Na fotografiji koju je objavila, Anja pozira sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, sa kojim je dobila sina Filipa, a prizor je odmah privukao veliku pažnju.

Osim zajedničke fotografije, Anja Mit je otkrila i deo praznične atmosfere iz njihovog doma. Na stolu su se našla domaća supa i neizostavna ruska salata, što je mnoge podsetilo na tradicionalne novogodišnje trpeze i izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Fotografije su brzo prikupile mnoštvo lajkova i komentara, a fanovi su uputili lepe želje i pohvale na račun njihove porodice i praznične atmosfere.

Autor: N.B.