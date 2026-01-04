Stavila sve karte na sto!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić.

U 2025. godini je došlo do mnogih prekida, jedni od njih su Melina i Haris, kako si ti reagovala kada si to čula?

- Haris je jedan od onih ljudi koji poštuju i veruju u brak kao instituciju. Melina mi je takođe veoma draga, pa sam se trudila da se ne mešam u njihovu odluku. Nikada se ne mešam u tuđe odnose. Želim kako njemu, tako i njoj puno sreće. Ja verujem u srećne brakove, moja sestra je u srećnom braku i verujem u ljubav. Ljudi se danas razvode jer nisu spremni na kompromis i žrtvu, došla su nova vremena.

Haris Džinović je više puta u emisiji ''Premijera vikend specijal'' rekao da mu ti nisi okrenula leđa, dok mnoge kolege jesu to uradile.

- Zbog čega bih ja to radila? Lojalnost je veoma važna, on je moj kolega i prijatelj. Znam šta znači kada pacovi napuštaju brod. Znala sam uvek ko je pacov i ko će prvi moj brod napustiti. Postojali su neki ljudi u mom životu, koje sam veoma loše procenila. Nikada ih i pored toga nisam javno blatila i pljuvala. Svi ti ljudi su bili moj izbor. To se desilo i sa Sašom Vidićem, s kojim sam desila parče hleba i isti krevet. Neka prijateljstva jednostavno imaju svoj rok trajanja, očigledno. Ja i dan danas ne znam zbog čega neki ljudi odu, zbog čega do rastanka i kraja prijateljstva dođe. Ja moram da kažem da su oni za mene činili divne stvari, kao i oni za mene, spajalo nas je dobro, bilo nam je lepo. Ne znam zbog čega pojedinci imaju potrebu da blate neko prijateljstvo koje je bilo lepo, makar zbog poštovanja te prošlosti i lepih dana. Neki ljudi nemaju ni gram dostojanstva, očigledno.

Kako im ne odgovoriš, kako ostaneš i imuna na zlurade komentare i laži?

- Jednostavno. Niko nije pobedio tišinu. Istina se uvek na kraju sazna, a da glumi niko ne može čitav život. Odnose koje sam završila pre nekoliko godina, sada je o tome priča, van svake pameti. Ne govorim ništa loše o bivšim prijateljima, jer je svako bio u našem životu sa razlogom. Neka prijateljstva traju večno, neka ne, putevi se raziđu. Neki se odnosi završe loše, jer neki ne mogu da podnesu poraz, jer shvataju kraj prijateljstva kao poraz. Onda se zbog toga ponašaju osvetnički.

Ko su ti najbolji prijatelji?

- To je Sreten Radović On je zaista sa mnom pojeo džak soli, to je istina, zaista. On je moj pravi prijatelj i svakako bih svakom poželela da ima makar jedog takvog prijatelja. Ja nemam instant prijateljstva, ja se borim i trudim za svoje prijatelje. Ja ne izdajem nikad svoje prijatelje.

