Biram dvoje iako sam u samoći: Nataša Bekvalac progovorila o emocijama, pa otkrila da li se nada novoj ljubavi

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su pevačicu Natašu Bekvalac.

Tokom emisije Nataša je govora o albumu koji je objavila 2025. godine i otkrila koja pesma se istakla:

- Pesma "Gola" se izdvojila na ovom albumu? - upitala je Bojana.

- Ova pesma je poslednja došla na album, mene je Braja nazvao i rekao mi da mi treba još jedna pesma za album, i sutradan mi je poslao pesmu, ja sam imala primedbe, gde ja kao feministikinja kažem nekoj drugoj ženi "kučka", i on mi nije dao da menjam to, i eto ja snimila, i pesma je odskočila, pravi je hit, a mene nervira što ja nisam bila u pravu - rekla je Nataša pa je otrkila da li je ljubomorna:

- Sada ne znam kakva bih bila, mislim dosta je prošlo, ali kada sam bila mlađa u dvadesetim, tridesetim, bila sam veoma nesigurna kao žena i bila sam veoma ljubomorna i posesivna, a sada nikada u život ne bih čekirala, ako ne zbog osećaja, već zbog svesti da sebe ugrožavam, ja sam radila strašno ružne stvari.

- Da li očekujuješ i priželjkuješ novu ljubav - upitao je Nemanja.

- Ne mogu da kažem da očekujem, ali moram da priznam da svakoj ženi treba neki muškarac koji je uz nju, koji joj je podrška, ne znam kakva bih bila sada, ne bih bila bubica sigurno, sve može da se promeni, ali dlaka ne kod mene - pokazala je Nataša na svoju plavu kosu.

- Karijera ili porodica? - upitala je Bojana.

- Porodica uvek, meni su moja deca najvažnija na svetu, ali nekada sam zapuštala decu zbog karijere, išla sam da radim, a možda sam trebala da budem kod kuće za moje dete - rekla je Nataša.

- Samoća ili dvoje? - upitala je Bojana.

- Biram u dvoje, ali sam u samoći, ali se nadam da će gledaoci da me shvate kako treba, da neću završiti u Lazi posle emisije - rekla je Nataša.

- Opraštanje ili zaborav? - upitala je Bojana.

- Iako često zaboravljam, ja sam za opraštanje, jer je to oslobađajuća emicija i za mene i za osobu kojoj opraštamo - rekla je Nataša.

Autor: N.B.