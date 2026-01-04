AKTUELNO

TO MESTO U MOM SRCU NIKO NEĆE POPUNITI: Ceca progovorila o značaju Marine Tucaković za njenu karijeru, pa istakla da je upravo ona jedan od razloga zašto dugo nije snimila album

Stavila sve karte na sto!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić.

Da li je istina da je Marina Tucaković uvek pisala pesme na osnovu tvoj raspoloženja i toga kako se osećaš?

- Ona je mene razumela, hvala Bogu. Bile smo veoma konektovane. Kada sam je prvi put pozvala, da dogovorimo sastanak, ona je na kraju razgovora rekla ''E. tebe sam čekala celog života''. Imala sam posebnu konekciju sa njom.

Je l' ona jedan od razloga zbog čega odlažeš album?

- Da, jeste. Ona ima mesto u srcu, koje niko nikada neće popuniti. Ja sam zaista njeno delo, istinski. Pesma nađe izvođača, sve je to sudbinom vezano i ništa nije slučajno.

Ceco, koja je tajna tvoje energije i harizme?

- Energiju ili poseduješ, ili ne. Isto kao Tea Tairović, energija te devojke nije samo u plesu, a pleše fantastično. Ona ima u sebi tu vrcavost, to nešto što je prirodno, urođeno. Nisu svi talentovani za to, ne može svako da igra. Što se moje energije tiče, mislim da je ona posebna na svoj način.

