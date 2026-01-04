ŽRTVOVAO JE SVE ZBOG MENE: Čeda Jovanović o odnosu sa Acom, priznao kolilko mu znači u životu

Čeda Jovanović započeo je zajednički život sa bliskim prijateljem Aleksandrom Kosom u luksuznoj nekretnini u elitnom delu Beograda. Političar je sada priznao da se njegovom prijatelju potpuno promenio život otkako su počeli da se druže.

Aleksandar i Čeda su sada iskreno progovorili o njihovom odnosu. Aca Kos je na početku otkrio da mu je političar veliki prijatelj.

- Čedomir i ja se dugi niz godina poznjemo, on mi je iskren prijatelj. Ne dotiče me šta se piše. Čeda je ljubav, on sve što radi radi iz ljubavi. On je divan prijatelj, divan suprug, otac i brat. Ja sam ponosan i svima bih poželeo prijatelja kao što ga ja imam - rekao je Aleksandar na samom početku.

Čeda je priznao da li je lakše deliti životni prostor sa muškarcem ili sa ženom.

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović za "Kurir".

Aca je nedavno u svovoj objavi istakao koliko je Čeda prošao kroz težak period i otkrio pojedine detalje iz njegovog života.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.

Autor: N.B.