BITAN JE TIM: Nataša Bekvalac progovorila o nastupima, otkrila ko joj uvek daje vetar u leđa za nove izazove

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su pevačicu Natašu Bekvalac.

Nataša je tokom emisije otkrila planove za Novu 2026. godinu:

- Gde ćeš biti za Božić? - upitao je Nemanja.

- Kod kuće, porodično, da li ćemo biti u Beogradu, ili u Novom Sadu, još ne znam ali porodično - rekla je Nataša.

- Ljudi su imali predrasude prema tebi? - upitala je Bojana.

- Kao mladu me je to pogađalo, smetalo mi je, jer sam bila nesigurna, upijala sam sve emocije koje su se dešavale oko mene i borila sam se da dokažem da to nije tako, ali sada to nema veze, i sada čujem nebuloze, izmišljotine, ne dotiču me - rekla je Nataša pa se osvrnula na svoje konstantne nastupe:

- Moram da kažem da to nije samo do mene, ja imam odlične muzičare sa kojima sviram preko 10 godina, a to je 70 odsto svega, oni toliko dobro sviraju, da ja nekada ne moram ništa da radim. Moji ljudi meni sve drže, moja sestra, moj menadžer, oni mene poluživu dižu i daju mi snagu za sve. Moja ekipa, muzičari oni su sjajni, i sve što rade za mene, tačnije za nas, to je tim - rekla je Nataša.

- Ana Nikolić ili Milica Pavlović - upitala je Bojana.

- Ana Nikolić uvek. Ana Nikolić je vanserijska žena, jako je muzikalna, mnogo je volim, ja nju jako razumem i osećam, i to je nepromenljivo - rekla je Nataša.

- Ceca ili Jelena Karleuša - upitala je Bojana.

- Ne mogu da se odlučim, obe - rekla je Nataša.

- Marija Šerifović ili Aleksandra Prjović - upitala je Bojana.

- Uh, jako teško, sa njih dve sam jako privatno bliska, Marija je bliža mom senzibilitetu i muzici, a Aleksandru jako volim - rekla je Nataša.

- Lepa Brena ili Dragana Mirković - upitala je Bojana.

- Brena, ona je meni bliža, mom senzibilitetu, ali obe su institicuje. Mada moram da kažem Bebi Dol je za mene institucija, ona je žena koja nije za ovo vreme, ona je rođena za neko drugo vreme - rekla je Nataša.

