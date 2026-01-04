SVE MI DIRAJTE, KUMSTVO NE: Ceca odgovorila na glasine da je u svađi sa Viki, pa spomenula raspavu svoje kume sa Zoricom Brunclik, pomenula i Desingericu!

Dala svoj sud!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić.

Ceco, savršeno izgledaš, koliko imaš kilograma?

- Predeset i pet. Kao kad sam održala koncert na Marakani.

Kako si to postigla?

- Probušiš kašiku. Nisam veliki gurman, iskreno. Ono što je činjenica je da se posle četrdesete godinje menja hormonski status, telo više ne izgleda isto.

Rekla si da su te mnogi ljudi povredili i ta si platila ceh, kakav?

- Razočaranje, to. Sama pala, sama se ubila, sama sam ih birala. Ti ljudi su imali težinu u mom životu i pored toga što su neki otišli na lep, neki na ružan način. Kad bih rekla nešto, sebe bih pljunula.

Kako izgleda Božić u tvom domu?

- Sve praznike uvek šareno, okićeno dočekamo. Moja porodica je velika, ne manjka nam pozitivne atmosfere.

Da li će album izaći ove godine?

- Da. Samo ne mogu da preciziram kog datuma. Videćemo kako će se dalje odvijati, ali jedino što mogu da potvrdim je da će to biti ove godine. Mogu samo da kažem da sam veoma zaljubljena u jednu baladu. Pesma je takva da opisuje moj život. To je jedan kontinuitet u mom životu. Pisali su je Deki Kostić i Dragan Brajović Braja.

Mnogi pričaju da se Viki i ti takmičite jer je ona u žiriju 'Pinkovih zvezda'', a ti član žirija na jednoj drugoj televiziji.

- Ja obožavam ''Pinkove zvezde'', ne dam na njih, to je velika glupost, pa ja sam prva bila u Pinkovim zvezdama, tako da je sve jasno. Pored toga, ja sam kumovala da moja kuma dođe ovde i kuma i Desingerica i moram opet da kažem u sve mi dirajte, ali u kumstvo ne. To naše kumstvo niko ne sme da pipne, to je veliko prijateljstvo i velika ljubav. Isto veče smo našle srodne duše. Viki se smuvala sa Tašketom iste večeri kada sam se ja smuvala sa mojim pokojnim supurugom Željkom, doduše ja sam krila tada svoju vezu, a ona svoju nije.

Kako komentarišeš sukob Zorice Brunclik i Viki Miljković?

- Mi gajimo jedno prijateljstvo, prodično. Ispoštovala me je uvek, za svako slavlje. Vezuju me divne uspomene za Kemiša i Zoku, on je radio moja dva albuma, izuzetno uspešna. Iznenadila me je Zoricina reakcij ika moram da kažem da je Zorica jedna prava gospođa i ja je jako volim, ali je Viki izuzezno tolerantna. Viki mnogo tolerantna i ume da ćuti, iskreno ona ume da ćuti, a ja nisam takva ja znam da odgovorim, ona neće da se svađa. - rekla je Ceca.

- Ma to je zakuvao Desingerica - dodala je Bojana.

- Jao njega mi ne dirajte, ja njega mnogo volim, on je sjajan momak - dodala je Ceca.

