Možeš da me osvojiš u krevetu, ali pred oltarom teže: Stanija izazvala reakcije izjavom, jednom rečenicom svima stavila do znanja koliko vredi

Stanija Dobrojević već tri godine najčešće je u medijima zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića i njegove bivše partnerke Aneli Ahmić. U poslednje vreme ona se često oglašava i zbog njegove porodice, a javno se prepire sa njegovim ocem Mustafom.

Ona je sada istakla da je postala ozbiljna zverka i da je dobar ulov, a tom izjavom mnoge je šokirala.

- Svaki put kad sam zacrtala neki cilj u životu i ostvarila se, više sam se osećala kao zverka. Bio je to razvojni put, ali sad sam ozbiljna zverka. Sad sam ozbiljan ulov. Možeš možda da me povedeš na putovanje pa čak i u krevet, ali pred oltar teško - rekla je ona u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, Stanija je nedavno ušla u ozbiljnu raspravu preko društvenih mreža sa Asminovim ocem.

- Sve što Muki govori – tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u Eliti, nego novac. Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa Muki ne zna da ceo honorar od Elite ide meni! A ljubav? Voleću te do zadnjeg dinara’! Samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Medjutim do jula ima vremena. Pa videćemo ko će tada pričati, a ko brojati - poručila je Stanija, a onda je reagovao i Mustafa, koji je potkačion bivšu snajku i to preko njenog psa, Pabla.

- Čujem da mi prete oduzimanjem honorara zbog mojih izjava u zadnjih 48 sati iako svi znaju da sam pod dejstvom medikamenta i neuračunjiv dao neke izjave. Ukoliko mi oduzmete honorar, ja ću vam ispostaviti račun za čuvanja psa koji je piškio i kakio u mom birou, ali ipak je bio kulturan i pogledom rekao: "Izvini Mustafa za sr*nje" - napisao je Mustafa uz fotografiju Stanijinog psa, Pabla.

Autor: N.B.