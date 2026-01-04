KAKAV POČETAK GODINE! Trudna Dea Đurđević podelila sliku bebe: Čestitala koleginici sa Pinka rođenje sina, emotivna poruka ganula sve (FOTO)

Trudna voditeljka presrećna zbog koleginice!

Voditeljka Pink televizije Milica Ljevaja rodila je dečaka Iliju, a rođenje naslednika joj je čestitala i koleginica Dea Đurđević, koja je u drugom stanju.

- Kakav početak godine! Čestitam, Micika - poručila je Dea Đurđević svojoj koleginici Milici a u objavi vidimo ručicu malog Ilije uslikanu u porodilištu, dok kroz prozor veje sneg.

Komšije o trudnoj Dei

Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vest da je u drugom stanju i nakon što se verila. Komšije kažu da je često viđaju sa partnerom.

- Dea je zaista posebna osoba. Uvek je ljubazna, nasmejana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vest - rekla je jedna komšinica.

Drugi komšija ističe da ga je vest o trudnoći posebno dirnula, jer je dobro upoznat sa teškim periodom koji je Dea imala iza sebe.

- Svi znamo kakvu je saobraćajnu nezgodu preživela i koliko se hrabro borila da se vrati normalnom životu. Ona je pravi borac. Zaslužila je ljubav više nego iko - rekao je on.

Treća komšinica dodaje da je par omiljen u kraju i da uvek ostavljaju pozitivan utisak.

- Nikada nisam videla Deu neraspoloženu. Uvek se javi, stane da popriča, a sa Lazarom deluje kao da je pronašla svoju sigurnu luku. Deluju zaljubljeno, skladno i ispunjeno. Vest o bebi nas je sve obradovala, jer znamo koliko joj to znači - kaže ona.

Autor: M.K.