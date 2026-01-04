RAZBOLE ME I SAHRANE! Vesna Zmijanac otkrila sve o svom zdravstvenom stanju: Srce me zeza kad preteram, moram onda da se smirim...

Vesna Zmijanac pred kraj godine imala je zdravstvenih problema zbog čega je tada završila u Urgentnom centru. Ipak, pevačica se posle poteškoća vratila svom životu, ali i poslu. Kako je navela u intervju za domaće medije, ne želi još da povlači ručnu.

Vesna je našla sistem po kojem sada funkcioniše, a često je na ulici pitaju kako je, da li se oseća dobro.

- Mene sahrane, razbole, nikako da kažu top je. Tako da kako ste, jeste li zdravi, jeste li dobro... Dobro sam. Nisam u cvetu mladosti, da imam 35 godina, pa ono kao da se začudimo ako kinem. Godine su to i mnogo rada je iza mene, ne mirujem.

- Ne mogu, kako da mirujem sedam dana, šta posle? Ne mogu da perem veš i sudove. To nisam navikla. Ne mogu bez naroda. Navikla sam sa narodom, da pevam.Vratili ste se nastupima samo 15 dana nakon izlaska iz bolnice.

- Tek bih se razbolela da ne radim. Ovako, jedno veče pevam, izduvam se, narod mi da energiju, ja dam njima i dobro sam.Kolege su se javljale kada su saznale za njene zdravstvene probleme.

- Svi su se javljali, svi su me pozdravili, svi su zabrinuti. Znaju oni da ću ja to da izguram, da to nije ništa strašno. Mene malo srce zeza samo kad preteram, onda moram da se ili smirim ili, ako ne znam da se smirim, smire me oni. Brinu, pa znate šta, osipa se polako. Ostalo je nas nekoliko iz moje generacije koji još uvek rade i rade dobro to što rade.

Prošlu godinu su obeležili i odlasci.

- Ne samo u prošloj godini, nego od Šabana pa na ovamo mi smo podosta njih izgubili. Marinka Rokvića, recimo, pa to su sve pevači koji se ne ponavljaju lako. Prosto je više nemoguće imati takve pevače. Gde da nađemo Šabana? Ne znam šta da vam kažem. Nas malo što je ostalo, Miroslav, Bekuta, Snežana Zorica, da nas nabrojite na 10 prstiju, malo povedemo računa. Mi vodimo računa, mi ne živimo neki težak život. Ali svejedno, noć je noć, mi pevamo, ceo život smo pevali noću.I to uzima danak.

- Da. A svi smo u lepim godinama.Vesna je otkrila i kojim ritmom sada radi i odmara.

- Ja pravim pauzu sedam dana i onda mi je dosadno. Moram da pevam. Ne mogu bez pesme.

Autor: M.K.