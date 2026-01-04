SAŠI POPOVIĆU SE SAMO JEDNA ŽELJA NIJE OSTVARILA! Suzana Jovanović sve otkrila: Digli smo ruke i on i ja... Nakon njegove smrti sve se promenilo

Suzana Jovanović izgubila je svog životnog partnera, Sašu Popovića, 1. marta 2025. godine. U emotivnoj ispovesti istakla je da je saznanje o bolesti njenog supruga bio najteži trenutak u njenom životu.

"Nije doživeo da postane deda"

Ipak, najveća žal ostaje to što Saša Popović nije imao priliku da doživi ulogu dede. Nakon njegove smrti snajka Tijana je ostala u drugom stanju i Suzana će uskoro postati baka.Sa suzama u očima, Suzana je ispričala koliko su se ona i Saša tome nadali i koliko su tu želju često delili sa decom:

„Nije doživeo da postane deda. U poslednjih par godina stalno smo Danijelu i Tijani govorili, ajde već jednom, jedno detence da budemo baba i deda, dok smo malo mladi da vam pomognemo. Ništa oni. Biće, biće pa će biti. I ovaj, i kad je već digao ruke i on i ja, ja kažem Sale, nemoj više ni da ih pitamo, pusti. Ko je nas pitao kad ćemo mi da budemo roditelji ili nekome da rodimo unuče.“

O nasledstvu

- Da konačno stavimo tačku, jako puno je neistina napisano i putem medija i portala i televizijskih emisija prenešeno. Ja znam da ljudi vole da zavire u živote šta imaš, koliko imaš, zašto imaš, koliko imaš automobila, koliko kuća, koliko stanova, koliko lokala. Sve ono što je napisano u poslednje vreme uopšte nije istina - rekla je Suzana pa nastavila:

- Ima puno stvari koje smo za života Sale i ja rešili da prodamo i da više ne budu u našem vlasništvu. Ima puno neistine gde su dodavali da bi to bila veća senzacija, da bi narod to čitao, pio i gutao kao što čini inače. Ali ja samo želim da kažem šta god da imamo od imovine i koliko god da imam, to je moje i od moje dece. Ja nikada nisam pitala ko šta ima. Da li komšija ima više od mene ili ima manje? Da li vozi bolji auto od mene ili lošiji? Da li moja komšinica ima bolju tašnu od mene ili lošiju? Koga to treba da zanima? Mislim da svi od nas treba da vodimo svoje živote. Znam, opet ponavljam, da to ljude interesuje, ali ja... To vam je isto kao kad bi neko tražio od vas da mu stalno otvarate novčanik da vidi koliko vi imate para danas i šta jedete i šta pijete u kući. Malo je to po meni degutantno i malo je i sramotno za ovo vreme. Mislim da ne treba više pisati o tome. Šta god da je i kako god da je, moja porodica i ja znamo šta nam je činiti i šta ćemo činiti u budućnosti i u sadašnjosti, a mislim da ljude to ne treba da zanima. A sve što je napisano do sada, opet ponavljam, puno je stvari iznešeno koje nisu istinite.

