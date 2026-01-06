AKTUELNO

RAZLIKA U GODINAMA IZNENADILA SVE! Evo koliko je Taške stariji od Viki: Pevačica otkrila i kako su se upoznali

Pevačica Viki Miljković nedavno je proslavila 51. rođendan, a njen suprug Taške napunio je 54. godine, te su za prijatelje i najmilije priredili slavlje.

Iako su zajedno decenijama, mnogi se iznenade kada saznaju da je razlika u godinama između njih dvoje samo tri godine.

Viki je svoju vezu sa Tašketom započela u tinejdžerskim godinama, dok je on već bio u braku i imao ćerku. Razlika između njih dvoje je tri godine, što je mnoge iznenadilo, budući da je dosta onih koji misle da je znatno stariji od nje.

Iako su njeni roditelji bili protiv ove veze, Viki je bila odlučna da prati svoje srce.

- Znala sam da je on moj život i moj put - izjavila je pevačica tada, pa je nastavila:

- Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Nisu želeli da uđem u ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Napravili smo plan kako treba da izgleda moja karijera, i onda, odjednom, ja treba da odem od kuće. To im se nije uklapalo u plan. Pobegla sam za Beograd tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške i dok su oni brali kruške ja sam pobegla.

Iako su Vikini roditelji u početku bili protiv veze, kasnije su prihvatili Tašketa kada su videli da je njihova ljubav iskrena. Danas su Viki i Taške primer skladnog braka, a njihova priča podseća na važnost poverenja i podrške u ljubavi.

