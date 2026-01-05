Mogla je da bude jedna od NAJMOĆNIJIIH ŽENA NA SVETU! Vesna Zmijanac se svojevremeno zabavljala sa MILIJARDEROM, naslednikom imperije, a ona ga je OSTAVILA!

Bila je simbol lepote i seksepila na Balkanu.

Legenda narodne muzike Vesna Zmijanac svojevremeno je važila za pravu lepoticu i jednu od najpoželjnijih žena sa Balkana.

Muškarci su ludeli za Vesnom, a mnogi su zaboravili da je Zmijanac pre mnogo decenija pala na jednog od najuticajnih ljudi tog vremena, sina vlasnika milijardera, vlasnika kompanije "Simens", o čemu je kasnije i sama pisala u svojoj autobiografiji.

Par je dve godine živeo zajedno u Beču, a upozali su se dok je stažirala kod njegovog oca u firmi.

- Tako se, voljom Svevišnjeg, dogodilo da se u vreme moje prakse u Upravnoj zgradi "Simensa" pojavi i sin vlasnika Rudolfa, Peter Simens. Bilo je, dakle, zacrtano da se ja nađem tu, a da se on pojavi. Ljubav na prvi pogled, ako nešto takvo postoji (a kažu da postoji). Sećam se, naravno, samo onoga što sam ja pomislila kada sam ugledala Petera, ali mi je nešto slično o tome i on naknadno ispričao - rekla je Vesna i dodala:

- Zadržavao se u toj velikoj kancelariji duže nego što je bilo potrebno i uobičajeno, i sve se nekako vrteo tu, oko mene. Ne mala panika zavladala je među mojim kolegama, jer retko je gazdin sin baš toliko vremena provodio među svojim radnicima. Ubrzo smo počeli da se viđamo i van posla, da izlazimo, a kada je neštokasnije počeo da me sačekuje posle prakse (ne dolazeći više u radno vreme), svi su shvatili o čemu je reč.

Ipak, na pomen braka prevrtala bi očima. Ta ideja joj se nije dopadala iako je mogla da živi kao kraljica. Ljubav je, na kraju, menjala za pesmu i slobodu.

- Peter je uporno insistirao da se udam za njega, da se skrasim i prestanem da ludujem. Da počnem da vodim život kakav bi priličio supruzi jednog poznatog, uspešnog i bogatog poslovnog čoveka. Da imam sve, da mogu i smem mnogo, ali i da budem njegova na način koji je on to želeo. Ja sam, naprotiv, želela i morala pre svega da budem svoja. Slobodna. Slobodna voljom i slobodna mišlju. Pa, slobodna i delom. Slobodna za pesmu, slobodna za život kakav sam ja želela, pa makar bio i lošiji od onog koji mi se, kroz privid samostalnosti, uz Petera i od njega nudio - ispričala je Zmijančeva.

