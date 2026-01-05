AKTUELNO

PROBLEMI U PORODICI! Predrag Rajković U RATU SA TAŠTOM? Ovo ih je odalo

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/nela__cakic ||

Tviteraši tvrde da je sve jasno.

Da u porodicama poznatih ne funkcioniše sve onako kako se čini na prvi pogled dokaz su i Predrag i Ana Rajković, koju su, po tvrdnjama tviteraša, zaratili sa njenom majkom Nelom.

Foto: Instagram.com

Naime, tviteraši tvrde da se Predrag posvađao sa taštom, zbog čega su se otpratili sa društvenih mreža, ali i obrisali zajedničke fotografije.

Kod Nele na Instagramu postoje fotografije sa ćerkom i unucima, ali od pre više od četiri godine, dok su sve novije fotografije uklonjene.

Foto: Instagram.com/nela__cakic

Podsetimo, Ana je često isticala da je jako ponosna na svoju majku, koja je bila samohrani roditelj, ali izgleda da su se odnosi porometili, a zbog čega, ostaje da se otkrije.

Autor: R.L.

