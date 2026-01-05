PROBLEMI U PORODICI! Predrag Rajković U RATU SA TAŠTOM? Ovo ih je odalo

Tviteraši tvrde da je sve jasno.

Da u porodicama poznatih ne funkcioniše sve onako kako se čini na prvi pogled dokaz su i Predrag i Ana Rajković, koju su, po tvrdnjama tviteraša, zaratili sa njenom majkom Nelom.

Naime, tviteraši tvrde da se Predrag posvađao sa taštom, zbog čega su se otpratili sa društvenih mreža, ali i obrisali zajedničke fotografije.

Kod Nele na Instagramu postoje fotografije sa ćerkom i unucima, ali od pre više od četiri godine, dok su sve novije fotografije uklonjene.

Podsetimo, Ana je često isticala da je jako ponosna na svoju majku, koja je bila samohrani roditelj, ali izgleda da su se odnosi porometili, a zbog čega, ostaje da se otkrije.

Autor: R.L.