TOG TRENUTKA SAM I JA UMRLA! Suzana Jovanović otkrila koje su bile POSLEDNJE REČI Saše Popovića: To je nešto najgore što čovek može da doživi!

Nije mogla da obuzda tugu.

Prvog marta 2025. godine preminuo je Saša Popović posle kratke, ali teške bolesti u Parizu. Uz njega je do poslednjeg trenutka bila njegova supruga Suzana Jovanović, koja je sada otkrila kako su izgledali ti poslednji trenuci sa Sašom.

Ona je otkrila kako su Saši saopštili da je bolest nezaustavljiva i da mu nema spasa.

- I ona kreće i kaže: "Sale moj, nije vam dobro jetra. Uopšte vam nije dobro jetra". On ćuti onako, još je bio svestan. I razuman, još je mogao da nas čuje i da vidi, da priča. Ja ga držim za ruku. Isto to ponavljam za njom, kažem: "Nije ti dobro, ljubavi, jetra i svi parametri u krvi su se poremetili". Ali i dalje ne mogu da kažem onu reč da je kraj, jer mi smo došli tog ponedeljka u Pariz da primimo tu terapiju, pa da idemo kući. Samo da on dobije terapiju i da odmah krenemo, da jedva čekamo da sednemo u avion i da krenemo kući. I kad sam mu rekla: "Primićeš, ljubavi, neke vitamine, nešto će ti dati, ali terapiju ne mogu dati", držala sam ga za ruku. On sluša sve, a mislim da je već znao unapred i kaže: "Sule, znam, sve znam. Ovo je kraj". Bukvalno je on mene tešio u tim trenucima, a ne ja njega. Ja sam tu krenula da plačem. Nisam mogla da se zaustavim uopšte. Više nisam mogla da se obuzdam. Sve vreme mi je govorio: "Nemoj, Sule, da plačeš, moraš da budeš jaka. Moraš da budeš i zbog sebe i zbog dece jaka". Tog trenutka sam i ja umrla. To je nešto što čovek najgore može da doživi. Da gledate svog najvoljenijeg, oca svoje dece, muža, druga, supruga, koji se rastaje sa dušom i u tim trenucima pokazuje toliku hrabrost i toliku prisebnost da on meni kaže da ja moram da budem jaka i da ja ne plačem. Te njegove reči su me još više dotukle. On zna da ide gore, ali i dalje bira reči kako će da komunicira sa nama. To je nešto neverovatno. I to je bio strašan trenutak - pričala je Suzana, a potom nastavila:

- Tada ulaze doktori i kažu da će mu dati te neke vitamine i morfijum protiv bolova, polako će mu davati neko sredstvo za spavanje. Da ne bi osetio, jer tih zadnja dva ili tri dana su nesnosni bolovi. To ne bi mogao niko da izdrži bez morfijuma i bez tih dodataka. Polako su mu dozirali kroz venu. I on je posle polako tonuo u san. Zadnja dva dana više nas nije ni čuo. Pitala sam doktora pre toga koliko mu je još ostalo. I doktor kaže, jedan, dva ili tri dana najviše.

Suzana ističe da je najgore bilo saopštiti njihovoj ćerki Aleksandri.

Nju nismo mogli da smirimo. Danijel je nekako i podneo, plakao je, muškarac je. Nju smo na kraju morali da odvedemo u hotel, jer ona dok ga je gledala, dok onaj morfijum nije počeo da deluje i ono sredstvo za spavanje, on je non-stop tražio da ustane iz kreveta. Samo da ustane i da hoda, a nije smeo da ustaje više. Zabranili su doktori. Da se ne bi povredio, da ne bi pao. A tu sam ja bila sve vreme. Tako da smo Aleksandru odveli u hotel. Ostali smo da pored njega dežuramo moj sin Danijel i ja. Sve vreme smo... Ili ja sedim pored njega ili Danijel, na smenu. Danju, noću, danju, noću i taj treći dan, sećam se, ja sam samo uzela telefon, nešto pogledala, da li neku poruku, ne znam. I u tom trenutku, Danijel, koji je non-stop gledao u njega, kaže: "Mama, pa Sale više ne diše". Kad je to rekao, nekako, kad ste tu sa njim u istoj prostoriji, ali znate da i dalje diše pa mi je nekako, ako mogu da upotrebim tu reč, bilo malo lakše. Ali trenutak kad je rekao da ne diše više, ja sam samo jauknula. I rekla sam ne može biti. Skočila sam, zagrlila sam ga. I sad treba pozvati Aleksandru i reći joj to opet iznova. Ne znam kako smo preživeli to sve. Verujte mi da ne znam - završila je Suzana u suzama.

Autor: R.L.