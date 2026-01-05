ZIMSKA IDILA U SURČINU! Bojana pokazala kako Šijan PRAVI SNEŠKA sa sinovima, a jedan detalj SVIMA JE ZAPAO ZA OKO! (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Potpuno su posvećeni deci.

Sin naše pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan već godinama uživa u skladnom braku sa Bojanom Šijan, devojačko Rodić, sestrom Bogdane Ražnatović.

Njih dvoje su u braku dobili dvojicu sinova - Zorana i Vukana, a Mirko je, kao i Bojana, veoma posvećen naslednicima.

Sada je Bojana pokazala kako Šijan uživa sa sinovima u snegu, te je sve okačina na svoj Instagram.

Foto: Instagram.com/bojana_sijan

Šijan i sinovi su se grudvali i pravili sneška, a ono što je svima zapalo za oko jeste motor, koji je Mirko provozao po snegu, pa je čak i Zorana vozio na istom.

Foto: Instagram.com/bojana_sijan

Autor: R.L.

