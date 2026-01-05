AKTUELNO

Domaći

BILO GA JE SRAMOTA! Saša Matić odbijao da SNIMI OVU PESMU, sramio se zbog teksta, a onda ga je Marina Tucaković ubedila!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ova pesma postala je veliki hit.

Saša Matić je poznat po tome da svoje pesme pažljivo bira, kao i saradnike sa kojima snima, a svaki njegov duet postao je veliki hit. Ipak, za jedan takav duet imao je velike nedoumice.

Foto: Foto/TO Tivat

U pitanju je pesma "Mešaj mala", koju je Matić snimio sa Radom Manojlović. Matić je priznao da mu je bilo jako neprijatno zbog teksta pesme.

- Ljudi moji, kada krene ta pesma na koncertima, taj početak: "Opet sama izlaziš"... Ja sam to toliko nerado pevao zbog teksta. Baš mi nešto taj izraz "Mešaj mala", ne znam... Obraćam se ženskoj osobi, kao dami, sa "Mešaj mala" - rekao je Saša svojevremeno u jednoj emisiji.

Ipak, u sve se umešala Marina Tucaković koja ga je jednom rečenicom ubedila da je ipak snimi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam tada i Marini: Nemoj ja koji sam snimao 'Kralja izgubljenih stvari', koji sam snimao "Kad ljubav zakasni", da pevam ja to. Ona mi je rekla: "Pa neka meša, mlada je" - naveo je Matić.

Autor: R.L.

#Marina Tucaković

#Radmila Rada Manojlović

#Saša Matić

POVEZANE VESTI

Domaći

Boban Rajović bio skeptičan zbog teksta pesme koja je postala MEGAHIT, a evo kako ga je Marina Tucaković ubedila da je otpeva! (FOTO)

Domaći

Nije kom je nuđeno, nego kom je suđeno: Evo koju pesmu je trebalo da snimi Aleksandra Radović, zavšrila u rukama njene koleginice i postala HIT

Extra

Josip Broz Tito je svima zabranio da sviraju OVU pesmu: Mnogi su zbog nje digli ruku na sebe, a onda je Jovanka prekršila pravila

Domaći

Maja Nikolić otkrila da je jedan od najvećih Cecinih hitova pisan za nju: Odlazila sam kod Marine Tucaković svakog dana, a onda...

Lepota i Moda

Ovo je najlakša dijeta na svetu: Nema gladovanja i odricanja, evo u čemu je caka

Domaći

PLJUNUO ARKANOVU SLIKU, A ONDA GA VIŠE NIKO NIJE VIDEO: Džeju je napisao čuveni hit, a nakon toga ga sazidali u beton (FOTO)