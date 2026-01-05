BILO GA JE SRAMOTA! Saša Matić odbijao da SNIMI OVU PESMU, sramio se zbog teksta, a onda ga je Marina Tucaković ubedila!

Ova pesma postala je veliki hit.

Saša Matić je poznat po tome da svoje pesme pažljivo bira, kao i saradnike sa kojima snima, a svaki njegov duet postao je veliki hit. Ipak, za jedan takav duet imao je velike nedoumice.

U pitanju je pesma "Mešaj mala", koju je Matić snimio sa Radom Manojlović. Matić je priznao da mu je bilo jako neprijatno zbog teksta pesme.

- Ljudi moji, kada krene ta pesma na koncertima, taj početak: "Opet sama izlaziš"... Ja sam to toliko nerado pevao zbog teksta. Baš mi nešto taj izraz "Mešaj mala", ne znam... Obraćam se ženskoj osobi, kao dami, sa "Mešaj mala" - rekao je Saša svojevremeno u jednoj emisiji.

Ipak, u sve se umešala Marina Tucaković koja ga je jednom rečenicom ubedila da je ipak snimi.

- Rekao sam tada i Marini: Nemoj ja koji sam snimao 'Kralja izgubljenih stvari', koji sam snimao "Kad ljubav zakasni", da pevam ja to. Ona mi je rekla: "Pa neka meša, mlada je" - naveo je Matić.

Autor: R.L.