Žene su ga obožavale, a onda je nestao sa estrade: Pevač napustio Beograd i danas izgleda potpuno drugačije (FOTO)

Nebojša Vojvodić, poznat po učešću jednom muzičkom takmičenju, napravio je lepu karijeru i posle takmičenja, a danas se retko pojavljuje u medijima.

Naime, on i danas važi za pravog frajera, malo se promenio tokom godina, a jednom prilikom je izjavio da nikada nije bio deo estrade, kao i da mu je porodični život uvek bio važan, te je često odlazio van Beograda.

- Nisam deo estrade u smislu da nisam neki „skandalozan tip“, ne dajem novinarima povoda za naslove. Spomenuli ste Darko Lazića, on je moja generacija, moj dobar drug, ali svako je izabrao svoj put... Jedno vreme imali smo sa kolegama i zajedničku turneju - posle nastupa i dužeg putovanja stizali u Beograd, a ja hvatao prvi autobus za Suboticu. To niko nikada nije mogao da razume. Bilo je perioda – nekoliko meseci, godinu dana, kada sam više boravio u Beogradu nego u Subotici, ali uvek me je vukla kuća, porodica.

Tada su me mnogi osuđivali, ali, verujte, danas kada ih sretnem, kažu da sam najpametniji od svih – zato što sam ostao u svom gradu. Imamo i taj autoput, sve je negde na dohvat ruke i ne vidim razlog zašto bih tamo živeo. To što nisam u Beogradu, verovatno mi je dosta toga i oduzelo, ali sigurno više donelo. To je moje mišljenje - rekao je Nebojša za portal "SUgrađani".

Inače, pevač je supruzi priredio ranije iznenađenje u Grčkoj, te je pokazao i da je vrlo romantičan, a sve je završilo na društvenim mrežama.

Autor: N.B.