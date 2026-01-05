AKTUELNO

Domaći

U 'Pinkovim zvezdicama' je bila Natašin i Gocin FAVORIT, a sada POSTAJE MAMA! Da li prepoznajete ovu devojku, kroz takmičenje je osvajala simpatije publike, sada pokazala STOMAK DO ZUBA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mecvalentina ||

I dalje se bavi muzikom.

"Pinkove zvezdice", najlepše muzičko takmičenjene na ovim prostorima donelo je mnogo muzičkih talenata, koji tek danas osvajaju scenu i srca publike širom regiona. Tada deca i tinejdžeri, a danas ozbiljni pevači i dalje oduševljavaju svojom pojavom i glasom.

Jedna od zvezdica koja je ostavila veliki trag i stigla do samog finala 2019. godine jeste Valentina Mec.

Od takmičenja, ona se mnogo promenila, a i stvari u njenom životu. Ona se u međuvremenu verila, a sada je pokazala i trudnički stomak.

Valentina broji sitno do porođaja, a beba će joj sigurno doneti mnogo sreće u novoj 2026. godini.

Podsetimo, ona je tokom takmičenja bila favorit mnogima, a Nataša Bekvalac, Leontina Vukomanović i Goca Tržan tada su za Valentinu imale mnogo reči hvale.

Autor: R.L.

