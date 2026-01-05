Nudili su mi šerpe umesto honorara: Pevačica se prisetila neprijatne situacije sa nastupa

AKTUELNO

Zorana Pavić otkrila je neobične anegdote iz svoje karijere, uključujući trenutak kada joj je umesto honorara ponuđeno posuđe.

Iako je tada odbila, danas priznaje da se kaje zbog te odluke. Osim toga, otvorila je dušu o svom emotivnom životu, priznajući da je "zaljubljena u ljubav" i da su emocije njen najveći dar, ali i teret.

- To se dogodilo u Beču kada su nam umesto honorara ponudili posuđe. Rekla sam da to ne dolazi u obzir i da neću da pevam za šerpe, a Lepa Lukić mi je govorila "Uzmi bre, pa ćeš lako posle da dodaš" - rekla je pevačica, a potom priznala da se danas kaje što i sama nije prihvatila tu ponudu:

- Sećam se kako je jedan sokovnik nosila u avionu i meni govorila: "Zvaćeš ti mene za sokovnik". I tako i bi. Ko je uzeo šerpe, uzeo je. Posle mi je i majka govorila: „Ludačo jedna, posuđe“ ali ja sam imala stav da neću da pevam za šerpe. I tako, čekajući Godoa".

Zorana je inače, otvoreno govorila o tome da neke striptizete više ceni od pojedinih pevačica.

- Jednom sam sa kolegama išla u striptiz klub posle nastupa. Samo je to radilo, pa smo odlučili da odemo tamo. Veruješ li mi, dok smo gledali, samo mi je prošlo kroz glavu da su nastupi devojaka koje tamo rade na višem nivou nego kod mnogih današnjih popularnih pevačica - rekla je ona za Republiku ranije.

