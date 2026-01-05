Odeš u dva sa dva i to ti je to: Pevačica otkrila mračne načine na koje su koleginice dolazile do uspeha

AKTUELNO

Goca Božinovska ranijih godina bila je mnogo više prisutna u medijima nego danas. Pevačica već dugi niz godina ne daje intervjue, ali u vreme kada je otvoreno govorila o svemu mnogo toga je rekla što se i dan-danas pamti i prepričava.

Jedna od njenih izjava koja je privukla najviše pažnje bila je priča o pevačicama koje su karijere gradile preko kreveta.

Svojevremeno je priznala da joj je gazda lokala u kojem je pevala nudio novac za intimne odnose.

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Dešavalo se da odem na tezgu, pojavi se neki gazda i pita: "Koliko da ti dam, koliko koštaš?" - rekla je Goca u jednom intervjuu, pa dodala:

- Mislila sam da priča o tezgi, a on kao: "Ne, nego koliko koštaš posle tezge?". Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare? Odeš u dva sa dva i to ti je to! - rekla je Božinovska.

