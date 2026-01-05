PUKLA TIKVA: Razvode se Goga i Marko Gačić, pevačica na kraju 2025. godine donela odluku da ostavi supruga

AKTUELNO

Pevačica Goga Gačić razvela se od pevača Marka Gačića. Oni su 8 godina bili u braku, tokom kog su dobili dvoje dece.

Fatalna plavuša koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, kako saznajemo, donela je odluku krajem 2025. godine da se rastane od supruga i dalje nastavi sama, prenosi Telegraf.

Foto: Pink.rs/M. Vicović

Oni su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što potvrđuje da je došlo do nekakvih nesuglasica u njihovom odnosu.

Veza Goge i Marka Gačića počela na mestu gde su došli da naprave velike karijere, a pronašli ljubav koju su kasnije krunisali i brakom.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Marko je za vreme jednog muzičkog takmičenja započeo emotivnu vezu sa Gogom (tada Babić), a potom je usledilo i tajno venčanje.

U brak su stupili 2017. godine i danas imaju dvoje dece.

Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.

