PRE DVA MESECA SA DECOM NAPUSTILA PEVAČA: Goga Gačić stavila tačku na brak sa pevačem, ovo su detalji prvog razvoda u 2026. godini

Pevački par Goga i Marko Gačić u 2026. godinu ušli su kao razvedeni ljudi, budući da su odlučili da se razvedu nakon osam godina braka. Pevačica je, kako se saznaje, otišla sa decom iz porodičnog doma.

Kako prenose mediji, njih dvoje su se razišli pre dva meseca, kada je ona odlučila da spakuje stvari i sa decom napusti stan u kojem su zajedno živeli.

Goga i Marko su često na Instagramu objavljivali zajedničke fotografije i pokazivali koliko se vole, da bi odjednom oboje izbrisali sve objave koje su aludirale na srećan brak.

Inače, emotivna veza Goge i Marka Gačića počela je tokom jednog muzičkog takmičenja, na mestu gde su došli da naprave velike karijere. U brak su stupili 2017. godine i danas imaju dvoje dece.

Prema informacijama koje su dospele u javnost, inicijator razlaza bila je pevačica. Goga, koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donela je odluku da se rastane od supruga.

Nakon osam godina braka, pevačica je rešila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.

Autor: N.B.