POBEGLA U TOPLIJE KRAJEVE: Bojana Lazić objavila snimak sa odmora, dok je u Srbiji sneg, ona se šeta u kupaćem (FOTO)

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" Bojana Lazić otputovala je u Emirate, odakle postavlja na mrežama zavodljive video priloge. Poslednji u nizu je oduševio njene pratioce kada je pokazala kako se spremila za šetnju po lepom vremenu.

Bojana Lazić stavila je šešir sa velikim obodom, a obukla je crnu majicu koja je bila pripijena uz njeno telo. Jasno se videlo da ispod nje nema ništa, a pogled mnogih pao je na njen dekolte koji je dominirao u ovoj kombinaciji.

Foto: Instagram.com

Voditeljka je šetala i sa širokim osmehom na licu se snimala iz svih uglova.

Foto: Instagram.com

Ovaj snimak prikupio je mnogo reakcija, a ona je mahom dobijala samo komplimente na račun izgleda.

Foto: Instagram.com

Ona je za medije otkrila se trudi da bude najbolja majka na svetu, ali i koliko joj energije treba za česta i duga snimanja u "Pinkovim zvezdama". U velikom intervjuu pomenula je i svoj partnera sa kojim se nedavno pomirila, a sa kojim je u ljubavi već šest godina.

- Ja sam postala sama sebi smešna, dugo sam u toj vezi, šest godina. Inače sam tip osobe koja uvek kaže šta misli, kako se oseća, a sad kako su ove "Pinkove zvezde" novinari me iz nedelje u nedelju pitaju, ja sam jedne nedelje sa njim, pa sledeće nedelje nisam, tako sam par puta sama sebe demantovala, objavi se tekst da više nismo zajedno, a mi se u međuvremenu pomirili, to je stvarno agonija. Predugo mi traje taj odnos gore-dole, što bi rekla Nataša Bekvalac. Ne znam šta da kažem, da li će biti i opstati u 2026. ne znam, iskreno ne znam ni u kom sam statusu, ni šta mi se dešava, pakao..

- Vrlo dobro znam šta hoću, a šta neću. Lepo je čuti kompliment ali mi apsolutno ništa spektakularno ne znači. Mislim da me se plaše da priđu uživo, dok su na mrežama veoma jaki.

Biću strašna svekrva, a sebi želim jednu... Bojana Lazić za Pink.rs sumirala 2025. godinu, progovorila o sinu, ljubavi i Pinkovim zvezdama, otkrila ka

Autor: N.B.

#Bojana Lazić

#Odmor

#Porodica

#voditeljka

