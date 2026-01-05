BADNJE VEČE KAKVO SE NE PROPUŠTA! Ognjen Amidžić sprema SPECIJALNI 'Ami G Show' – emocije, smeh i iznenađenja na TV PINK!

U prazničnoj atmosferi, uz ekskluzivne goste i vrhunsku zabavu, “Ami G Show” donosi sadržaj koji se prepričava!

Najgledanija late night emisija „Ami G Show“ u terminu – od 23 časa na TV PINK, autora ivoditelja Ognjena Amidžića, biće mesto sjajnog provoda, dobre pesme i smeha. U studio u Šimanovcima Ognjen će za Badnje veče ugostiti: Acu Pejovića, Dejana Petrovića, Ivanu Dudić i Jovanu Pajić.

Jedan od omiljenih folk pevača današnjice, Aco Pejović – studiju u Šimanovcima govoriće o dočeku Novegodine koji je proveo radno. Rezimiraće godine koje su iza njega – kako se oseća danas kada je i dalje na samom vrhu popularnosti, koji doček mu je ostao u najboljem sećanju, šta je tajna uspešne dugoročnebračne zajednice i čemu je najviše zahvalan kada pričamo o godini koja je iza nas.

Najpoznatiji trubač na ovim prostorima, Dejan Petrović, oduševiće sve kraj velikih ekrana pričom o proslavi ćerkinog osamnaestog rođendana. Ko je sve bio na gala proslavi od ličnosti iz javnog života, štaje poklonio sa suprigom svojoj mezimici – otkriće Ognjenu za Badnje veče. Naravno, gde je Dejan – tu je idobra muzika te će govoriti i o svojim dosadašnjim poslovnim podvizima, kao i koji mu je najdraži.

Lepa i talentovana glumica mlađe generacije, zvezda pinkovih hit serija, Ivana Dudić, govoriće o svojimposlovnim angažmanima. Podeliće svoje utiske i sa dočeka Nove godine, po čemu će pamtiti 2025. i štaje njen cilj u godini u koju smo upravo zakoračili. Takođe – Ivana će ispričati da li joj je teže da sakrijeemocije ili da se otvori pred kamerama, kao i koje porodične tradicije joj najviše znače.

Jovana Pajić, pevačica ubedljivog vokala, slobodno može da kaže da je 2025. za nju bila godina povratkana velika vrata. Hitovi koji su se nizali, stajlinzi za prepričavanje - ovu lepu pevačicu su vinuli u sam vrh. Ona će podeliti sa TV PINK publikom koliko je gala povratak njoj značio, šta bi ispravila u dosadašnjojkarijeri i da li praznici za nju imaju poseban sentiment.

Mnogo neispričanih priča, smeha, dobre muzike i neizostavnih igrica – publika može očekivati za Badnjeveče na TV PINK u najgledanijoj late night emisiji “Ami G Show”. Ne propustite prvu emisiju u ovojgodini, koja će se prepričavati!

Autor: S.Paunović