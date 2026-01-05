Naša pevačica se udala za bogataša i danas živi kao kraljica! Otkrila kako joj 'kaplje sa svih strana', ali mužu zamera jednu stvar

Branka Sovrlić već skoro četiri decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Sadikom Pašićem, a ne krije da uživa u luksuznom životu i da živi bogatim životom.

Branka Sovrlić udajom za bogataša postala je najbogatija pevačica na našim prostorima. Ona sada govori o svojoj karijeri i lagodnom životu. Kako ističe, nije joj bilo lako da uskladi karijeru i privatni život, a muž joj najviše zamera to što je zanemarila pevanje.

– U braku sam skoro 40 godina. Smatram da brak treba čuvati i biti tamo gde ti je suprug. Putovala sam mnogo, bilo je teško, ali sam u zenitu popularnosti izabrala porodicu. Vremenom se ispostavilo da su pesme koje sam tada snimila postale mega hitovi – rekla je Branka.

Iako su godinama u skladnom odnosu, priznaje da suprug ima jednu zamerku.

– Trudim se i danas da snimim poneki singl i da izbacim nešto novo, ali mi često zamera što nisam ambicioznija i progresivnija – otkrila je pevačica.

Branka kaže da se nikada nije gurala na estradi i da je uvek ostajala dosledna sebi.

– Kada me neko pozove, ja dođem i otpevam. Nikada se nisam nametala, ali sam srećna što sam ostala ono što jesam – Branka Sovrlić.

Nije tajna da je suprug pevačice milioner i da zajedno uživaju u luksuznom životu, a u njihovom vlasništvu nalazi se i restoran u Sarajevu.

– Jako sam staložena i mirna, imam razumevanja za svakoga. Imamo kuvarice, teletinu ispod sača, stekove, jagnjetinu, a ponekad i sama kuvam kada sam kod kuće i poželim nešto što nema u restoranu – rekla je Branka za Grand.

Takođe, Branka je rekla da ima i dva stana u Beogradu koje ne planira da iznajmljuje.

Autor: N.B.