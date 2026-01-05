MINA KOSTIĆ I KASPER RADE NA BEBI: Svi mislili da je izmislila momka, a sad stvaraju porodicu

Pevačica je istakla da joj je Kasper velika podrška i u svakodnevnom životu i u poslu.

Mina Kostić i Kasper su otvoreno govorili o svojoj vezi i planovima za proširenje porodice.

Mina je u poslednjem intervjuu za medije otkrila:

- Petoro dece. Mi već radimo na tome, čisto da vas obavestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. On je toliko dobar, jedno veliko dete, ja sam to odmah prepoznala. Jako smo slični u mnogim stvarima.

- On je sve vreme bio uz mene dok sam bila kod kuće, pomagao mi psihički, mentalno, duhovno, pa i finansijski.

- Kasper je dodao da planira da ostane u Srbiji zbog Anastasije i da su njihovi planovi za budućnost vezani za zajednički život:

- Moji budući planovi su vezani za Srbiju, da budem na relaciji Njujork–Beograd...“

Mina je kroz šalu dodala:

„On će tu biti dok ja ne zatrudnim. To je lepa vest, širimo ljubav.“

Autor: M.K.