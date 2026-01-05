AKTUELNO

Domaći

MINA KOSTIĆ I KASPER RADE NA BEBI: Svi mislili da je izmislila momka, a sad stvaraju porodicu

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: instagram printscreen, Pink.rs ||

Pevačica je istakla da joj je Kasper velika podrška i u svakodnevnom životu i u poslu.

Mina Kostić i Kasper su otvoreno govorili o svojoj vezi i planovima za proširenje porodice.

Mina je u poslednjem intervjuu za medije otkrila:

- Petoro dece. Mi već radimo na tome, čisto da vas obavestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. On je toliko dobar, jedno veliko dete, ja sam to odmah prepoznala. Jako smo slični u mnogim stvarima.

Pevačica je istakla da joj je Kasper velika podrška i u svakodnevnom životu i u poslu:

- On je sve vreme bio uz mene dok sam bila kod kuće, pomagao mi psihički, mentalno, duhovno, pa i finansijski.

Foto: Instagram.com

- Kasper je dodao da planira da ostane u Srbiji zbog Anastasije i da su njihovi planovi za budućnost vezani za zajednički život:

- Moji budući planovi su vezani za Srbiju, da budem na relaciji Njujork–Beograd...“

Mina je kroz šalu dodala:

„On će tu biti dok ja ne zatrudnim. To je lepa vest, širimo ljubav.“

Autor: M.K.

#Beba

#Kasper

#Mina Kostić

#Porodica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Oglasio se Kasper nakon što je konačno Minu Kostić, svoju devojku, upoznao uživo! Evo kakva im je bila prva zajednička noć

Domaći

OVO JE MAMA ANE NIKOLIĆ: Pevačica Raletu pretila da će NJENA MAJKA DA SE OBRAČUNA SA NJIM, a evo kako Miljana izgleda! Slikala se u providnom ogrtaču

Domaći

ĆERKA ELME SINANOVIĆ SE UDAJE ZA ŠEIKA! Svi kažu da je fatalna i da liči na Cecu: Tretiraju je kao princezu, a evo šta pevačica kaže o naslednici (FOT

Domaći

Slavlje u domu Cece Ražnatović: Torta u obliku srca, vatromet samo za nju, a evo kojim rečima joj se pevačica obratila (FOTO)

Domaći

Kasper ipak nije duh, stvarno postoji! Mina Kostić prvi put uživo upoznala svog verenika, odmah pao zajednički selfi (FOTO)

Domaći

Terao sam je da broji pare: Otac Rade Manojlović otkrio sve o njihovom odnosu, jedan njegov stav niko nije uspeo da promeni