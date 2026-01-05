AKTUELNO

Domaći

U JEKU RAZVODA ISPLIVAO SNIMAK GOGE GAČIĆ S DRUGIM MUŠKARCEM: Rastala se od Marka, a sad objavila trenutak sa NJIM (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Goga se još uvek nije oglašavala povodom kraha braka, ali se oglasila na Instagramu gde je u jeku priča o razvodu objavila snimak sa kolegom.

Pevačica Goga Gačić razvela se od kolege Marka Gačića sa kojim je bila u braku od 2017. godine i dobila dvoje dece.Goga se još uvek nije oglašavala povodom kraha braka, ali se oglasila na Instagramu gde je u jeku priča o razvodu objavila snimak sa kolegom.

Naime, Goga se snimila sa pevačem kako izvode pesmu "Evo ima godina", dok ona sedi na stolici, peva i đuska.

Foto: Instagram.com

Njen potez je iznenadio pratioce jer je očigledno brzo nakon razvoda krenula dalje i fokusirala se na poslovne obaveze.Inače, par je sa Instagrama obrisao sve zajedničke fotografije.

Koleginici htela da rasturi brak

Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.

Autor: M.K.

#Goga Gačić

#Marko Gačić

#Muškarac

#Razvod

#potez

#snimak

