MALO KO ZNA ŠTA JE NATAŠA BEKVALAC PO OBRAZOVANJU: Pevačica diplomirala s čistom desetkom, a ovim poslom želi da se bavi u budućnosti

Obrazovanje Nataše Bekvalac razvijalo se uporedo sa njenom muzičkom karijerom. Pop zvezda nije želela da zbog scene napusti školovanje.

Novosadska barbika završila je Višu školu za sportske trenere. Ljubav prema sportu nasledila je od oca, fudbalskog stručnjaka Dragoljuba Bekvalca, koji je insistirao da upiše baš to.

Diplomirala s desetkom

- Bilo je veoma lepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem - rekla je Nataša Bekvalac.

Na pitanje može li sebe da zamisli, na primer, u svlačionici, dok u poluvremenu utakmice fudbalerima objašnjava kako treba da igraju, pevačica je odgovorila:

- Ne, ali vidim sebe u nekom lepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim - ispričala je ranije Nataša Bekvalac i dodala:

- Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno - priznala je muzička zvezda.

Nataša Bekvalac je bila vukovac

- U osnovnoj školi sam bila vukovac, a pošto mi je mama bila učiteljica, svi su govorili da je to zbog nje. Zato nisam htela da potenciram svoje studiranje, da ne bi zli jezici u tome odmah našli neku prevaru. Mediji su nešto što je meni blisko, sa njima sam imala mnogo iskustva i zato mi studije kulture i medija ne padaju teško – rekla je ranije Nataša Bekvalac dok je studirala na Fakultetu za kulturu i medije.

Autor: M.K.