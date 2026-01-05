EVO ČIME SE BAVI DEČKO MINE KOSTIĆ! Pričalo se da je veoma bogat, a Kasper sad obelodanio istinu: Ne stidim se svog posla!

Nakon što je Mina Kostić javno obelodanila vezu sa njim, u javnosti su se pojavile brojne spekulacije, među kojima i one o njegovom poslu.

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper i trenutni dečko Mine Kostić, konačno je iz Njujorka stigao u Beograd kako bi se sa pevačicom prvi put video uživo, nakon višemesečne veze.

Nakon što je Mina Kostić javno obelodanila vezu sa njim, u javnosti su se pojavile brojne spekulacije, među kojima i one o njegovom poslu. Prvo se pričalo da je on jako bogat, da bi se kasnije otkrilo da on radi u garaži, ali ne bilo kakvoj, već gde se parkiraju poznati.

"Vodim veliki sektor"

Sada je Mane Ćuruvija Kasper stao na put spekulacijama, te je otkrio o kakvom poslu je tačno reč.

- Nijedan posao mi nije stran. Da to prevedem na naš sprski nivo, Na Menhetnu dream biznis je “Posao garaža-parking garaža”. Kompanija u kojoj radim je najstarija kompanija u toj sferi biznisa i mi imamo 88 garaža na Menhetnu i imamo mesečne klijente. Ja vodim jedan veliki sektor celog tog sistema, u kompaniji u kojoj radim je zaposleno 1500 radnika. Problem garaža je u Beogradu očigledan i mislim da bi taj jedan sistem u Beogradu u narednim godinama može da se uspostavi. Nisu mi strani drugi poslovi, imam mnogo prijatelja iz sveta biznisa, imam i velike planove. Svašta nešto sam radio, svašta nešto pošteno, ne stidim se nijednog posla. Običan čovek, veliki radnik i ponosan sam što mogu sa punim ustima da kažem da sam uvek bio neko ko je zarađivao sa 10 prstiju. Imam divnu porodicu na koju sam ponosan - rekao je Kasper.

Rade na potomstvu

Mina Kostić i Kasper su nedavno otvoreno govorili o svojoj vezi i planovima za proširenje porodice.

- Petoro dece. Mi već radimo na tome, čisto da vas obavestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. On je toliko dobar, jedno veliko dete, ja sam to odmah prepoznala. Jako smo slični u mnogim stvarima.

Autor: M.K.