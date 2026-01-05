POGLEDAJTE KOLIKO JE ĆERKA ANE I RASTE PORASLA: Reper odveo Taru daleko od Srbije, pa pokazao šta joj sprema za doručak (FOTO)

Ćerka pevačice Ane Nikolić sve je veća, a ponosni tata Stefan Đurić Rasta je ovih dana odlučio da je povede sa sobom daleko od Srbije pravo na egzotični Tajland.

Iako se trudi da njen privatni život čuva od očiju javnosti, ovaj put je napravio izuzetak i podelio delić njihove svakodnevice koji je raznežio mnoge.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija doručka koji je pripremio maloj Tari, a prizor je momentalno izazvao lavinu pozitivnih reakcija. Na stolu se našao bogat i pažljivo složen obrok – jaja na oko, kobasice, hrskava slanina, kriške šunke, kao i pečurke i pasulj u maloj činijici. Uz sve to, servirani su i tostirani hleb i čaša sveže ceđenog soka od pomorandže.

Ovaj mali, ali iskren trenutak pokazao je koliko joj je tata Rasta posvećen i koliko vodi računa o svakom detalju.

"Zajedno brinemo o Tari"

Ana je priznala da je sa Rastom bila velika ljubav.

- Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo verovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dete ne ide zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli - rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

- Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gde, ja ga gledam kao brata, nikako - navela je pevačica.

Autor: M.K.