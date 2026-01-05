ZADNJICU JEDVA UVUKLA U UZAK KOMBINEZON! Stanija se snimala dok se presvlači, muškarcima nije dobro: Ovako joj telo izgleda bez fotošopa (FOTO)

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević podelila je na društvenim mrežama kratak, provokativan video, u njenom stilu. Ona se snimala dok se presvlačila, dok su joj obline jedva stale u uzak kombinezon.

Stanija je pokazala kako joj telo izgleda bez fotošopa, dok su joj grudi i zadnjica bile su prvom planu. Nosila je donji veš u boji kože, te sve vreme pozirala nasmejana.

Pokazala kako uživa na američkim plažama

Stanija Dobrojević nalazi se u Americi, gde već dugo živi. Ona je nedavno na društvenim mrežama pokazala kadrove sa vode, koji su se dopali mnogima.

Uživala je u vožnji po vodi, a u prvom planu je bilo njeno zgodno telo. Kupaći je bio minijaturan, sa samo tračicama i gore i dole.

- Nekontrolisana - napisala je Stanija u opisu objave.

Kadrove sa vode podelila je na Instagramu i odmah pokrenula more komentara.

Autor: Pink.rs