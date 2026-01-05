OKO ANĐELE ĐURIČIĆ MEĆAVA, SNEG I LED, A ONA POZIRA SAMO TAKO! Otišla na Zlatibor, pa se oglasila: Zadnjica i uzak struk u prvom planu (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić pobegla je od gradske vreve i uputila se na Zlatibor, odakle se oglasila fotografijama koje su odmah privukle pažnju javnosti. Poznata po atraktivnom izgledu, Anđela je i ovog puta pokazala da zna kako da spoji zimu i dobar stil.

Na objavljenim fotografijama, Anđela pozira u modernom zimskom skafanderu koji je savršeno istakao njenu liniju - zadnjicu i uzak struk. Ona je prvo pokazala da je okružena pravom mećavom, snegom i ledom, a iako su vremenski uslovi bili oštri, to Anđelu nije sprečilo da uživa u čarima zime i zabeleži trenutke sa planinskog odmora.

Anđela je još jednom pokazala da gde god da se pojavi zna kako da privuče pažnju čak i usred mećave.

Pomirli se Gastoz i Anđela

Podsetimo, nakon što su raskinuli, Anđela Đuričić pomirila se sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.Nedavno ju je ekipa "Blica" uhvatila iza zgrade u kojoj opet zajedno žive, kada se vraćala sa masaže u jednom lokalnom salonu lepote.

- Videla sam najnovije snimke i čula sam da je Anđela otišla kod svog psa i Gastoza u njegov stan gde su i pre živeli. Da, ponovo su zajedno i pomirili su se - rekla je Slađa Poršelina za Blic.

Gastoz šokirao o raskidu

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz u lajvu dok se sve vreme igrao sa Anđelinim kučetom.

- Ja sam sa njim živeo godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u lajv uključenju.

Autor: M.K.