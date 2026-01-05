POGLEDAJTE GDE VELJKO KUZMANČEVIĆ I VERICA RAKOČEVIĆ PROVODE PRAZNIKE: Baškare se u toplim krajevima, svi bi im pozavideli na ovome (FOTO)

Modna kreatorka Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević odlučili su da praznike provedu daleko od hladnih zimskih dana i otputuju u Ameriku. Verica Rakočević i njen suprug spakovali su kofere i otputovao u Honduras, odakle su se oglasili fotografijom koja je oduševila njihove pratioce na društvenim mrežama.

Na objavljenoj slici Verica i Veljko poziraju nasmejani i opušteni, uživajući u egzotičnom ambijentu. Verica je zablistala u dugačkoj beloj haljini, upotpunjenoj upečatljivim šeširom, dok je Veljko odabrao ležerno izdanje, bermude i majicu, savršeno uklopljene uz tropsko vreme.

Sa Veljkom potpisala predbračni ugovor

Verica Rakočević uživa u skladnom braku sa Veljkom Kuzmančevićem. Veljko je nedavno progovorio o predbračnom ugovoru koji su svojevremeno potpisali, te je rešio da stavi tačku na priče koje ih prate.

Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević.

Autor: M.K.