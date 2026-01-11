PREBILA SAM JEDNOG BIVŠEG... Naša influenserka promenila pol, a sad priznala šta je sve radila momcima: Spomenula i fudbalera, ŠOK detalji

Nikolina Kovačević danas je popularna influenserka koju prati veliki broj ljudi, a u javnosti se proslavila nakon što je govorila o promeni pola i svom putu tranzicije.

Danas zanosna brineta koja zrači samopouzdanjem, a nekada nesigurni dečak Njegoš, transrodna srpska influenserka Nikolina Kovačević, javnosti je postala poznata nakon što je govorila o promeni pola i svom putu tranzicije.

Nakon više operacija je uspela da dođe do željenog izgleda, a danas joj mnogi ne veruju da je ikada bila u muškom telu. Za medije je pričala o tome koliko voli svoje telo danas, na koji način joj se udvaraju muškarci, da li je ljubomorna u vezi, u kakvim je odnosima sa ocem, ali i o predrasudama.

O fudbaleru

"Jako sam zaljubljive prirode, uvek sam zaljubljena, nikad nisam sama, ali nemam dečka. Za mene reč dečko ima neku težinu, ali uvek se nešto kod mene dešava", započela je, pa se ovrnula na bivšeg dečka fudbalera:

"Ono što mi se svidelo kod tog fudbalera jeste takođe njegova hrabrost, slično kao sa ovim dečkom iz aviona. Sviđa mi se to što su kavaljeri, maniri, jako lepo izgledaju. Taj momak i ja nismo bili dugo zajedno zato što je on to želeo da krije, meni to nije odgovaralo. I tu se završila naša priča, ali mislim i dalje sve najbolje o njemu i pozdravljam ga.

Sa svim bivšima sam ostala u dobrim odnosima.

"Potom je otkrila i svoje tajno oružje za zavođenje: "Moja energija i pozitiva, na to ljudi najviše padaju i padaju najviše na moj pogled. Ja sam tip koji te gledao direktno u oči, to je moj najveći adut. Takođe i moja sigurnost i pozitiva. Ko ne voli da bude u društvu pozitivnih i nasmejanih osoba? Samo budite autentični i svoji i to je to", poručuje.

"Ljubomorna sam"

"U ljubavi sam interesantna, u svakom smislu, miks sam svega. Malo sam ljubomorna i posesivna ako volim, ako mi se baš sviđaš, naravno da sam jako ljubomorna. Iskrena sam takođe, svoja sam."

- Nisam imala ljubomorne ispade, ali sam jednom prebila mog bivšeg momka! On mene i dan danas voli, iako nismo zajedno. Prošlo je već 3-4 godine, srela sam ga skoro, on mene i dalje voli. Mene niko ne zaboravlja," ispričala je uz smeh Nikolina koja danas živi na Kipru, gde radi kao hostesta.

Autor: M.K.