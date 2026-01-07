Na Božić mi nedostaju njegova prisutnost, mir i osmeh... Ilda Šaulić za Pink.rs progovorila o praznicima bez Šabana, pa otkrila čemu uči ćerku Emu kad je tradicija u pitanju (FOTO)

Za Božić, praznik koji nosi posebnu simboliku topline, praštanja i porodice, pevačica Ilda Šaulić progovorila je o tome kako su se nekada i kako se danas obeležavaju božićni praznici u njenom domu.

Poznata pevačica Ilda Šaulić u božićnom intervjuu za Pink.rs progovorila je o praznicima, tradiciji, detinjstvu i otkrila koliko joj na veliki praznik nedostaje otac Šaban Šaulić, pokojni kralj narodne muzike. Pored toga, pevačica je otkrila i čemu uči naslednicu Emu kada su praznici i tradicija u pitanju.

Šta za Vas lično predstavlja duh Božića i praznika?

- Za mene je duh Božića tišina koja greje. To je trenutak kada se čovek okrene sebi i onima koje voli, kada se srce umiri, a misli postanu jasnije. Božić me uvek podseti na zahvalnost, na ljubav koju treba čuvati i deliti, i na mir kao najveći dar.

Kako su praznici izgledali u Vašem detinjstvu i koliko su uticali na Vas danas?

- Praznici u mom detinjstvu bili su jednostavni, ali puni smisla. Sećam se topline doma, porodičnog okupljanja i osećaja sigurnosti. Upravo ti trenuci su me oblikovali i naučili da praznici nisu u raskoši, već u zajedništvu, što i danas pokušavam da sačuvam.

Mislite li da se pravi duh praznika danas menja ili gubi?

- Mislim da se duh praznika ne gubi, ali se promenio svet, pa i tako bitni datumi. U brzini svakodnevice ponekad zaboravimo da zastanemo. Ipak, verujem da je on u svakom od nas i da se uvek vraća onda kada mu damo prostora — kroz porodicu, veru i iskrenu emociju.

U kojoj meri se kod vas sve promenilo otkad nema Šabana kada su u pitanju praznici i obeležavanje istih? U čemu je on posebno uživao?

- Praznici su danas drugačiji, ispunjeni uspomenama. Nedostaje njegova prisutnost, njegov mir i osmeh. Posebno je uživao u porodičnom okupljanju, u razgovoru, u tome da smo svi zajedno. Trudimo se da te vrednosti zadržimo, jer su one deo onoga što nam je ostavio.

Kako ove godine provodite božićne praznike?

- Ove godine Božić provodimo van zemlje, ali u krugu porodice, bez velikih planova. Sa željom da budemo prisutni jedni za druge, da se setimo svega lepog i da u tišini zahvalimo na onome što imamo.

Kojim vrednostima planirate da prvo naučite ćerku Emu kada su praznici i običaji u pitanju?

- Najpre želim da je naučim poštovanju, zahvalnosti i ljubavi prema porodici. Da razume da praznici nisu pokloni, već ljudi, i da su običaji način da se sačuvaju koreni i vrednosti koje nas oblikuju.

Čemu se ona najviše raduje u vreme praznika?

- Kao i svako dete, raduje se sitnicama — ukrašenoj kući, toplini doma, zajedničkim trenucima. Najviše je raduje osećaj da smo svi na okupu i da vreme pripada samo nama.

Kada sumirate 2025. godinu kakva je ona bila za Vas i Vašu porodicu? Šta biste promenili ili poželeli u 2026.?

- 2025. godina bila je godina učenja, strpljenja i zahvalnosti. Donela je i lepe i teške trenutke, ali nas je dodatno zbližila. Ja sam se u njoj odlučila na jedan vrlo važan korak, snimila sam album u potpuno drugačijem stilu od svega što sam dosad radila i što je publika mogla od mene da očekuje. U 2026. poželela bih da nastavim da radim na sebi i svojoj karijeri, ali i ono univerzalno- zdravlje, mir i još više razloga za osmeh — i za moju porodicu i za publiku koja me verno prati.

Autor: M.K.