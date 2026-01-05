JELENA GOLUBOVIĆ SE RAZVODI NAKON GODINU DANA BRAKA?! Otkrila detalje agonije: Držali su me u zatočeništvu, a onda izbacili iz kuće...

Rijaliti takmičarka Jelena Golubović priznala je da je došlo do kraha njenog braka nakon godinu dana.

Za ovo su, kako je navela, krivi roditelji njenog muža koji su je na veliki praznik izbacili iz kuće.

"Za Uskrs su nas izbacili iz kuće"

- Suprug i ja smo na korak do razvoda. Problemi u našem braku počeli su zbog njegovih roditelja, posebno majke Slavice koja je koristila svaku priliku da me uvredi. Kada sam bila kod njih držali su me u zatočeništvu, to je jedina kuća u kojoj sam bila a koja nema ni kandilo. Ništa im nije sveto. Za Uskrs su nas izbacili iz kuće i moj još uvek zakoniti suprug je ponovo otišao kod njih. Kaže da ne želi da dođe u Beograd za Božić i da je ateista. Sa takvim čovekom ne mogu da imam dete iako sam silno želela. Ako me njegovi roditelji budu vređali i dalje sve detalje ću izneti u javnost. A što se našeg braka tiče, kako stvari stoje, male su šanse da će opstati. Njegova majka, kvazi učiteljica mužu i dalje pere noge i uči decu da ne vole Srbe - otkriva Jelena Golubović.

Planirali potomstvo

Podsećanja radi, Jelenin muž iz vanbračne zajednice ima ćerku, a rijaliti učesnica je prva žena koja je zvanično ponela njegovo prezime. Njih dvoje već neko vreme planiraju potomstvo, a u međuvremenu Golubovićeva je otvorila nalog na TikToku preko kojeg svakodnevno komunicira i razmenjuje iskustva sa fanovima.

Autor: Pink.rs