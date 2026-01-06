TOPLA PORODIČNA ATMOSFERA: Sloba Radanović čestitao Badnje jutro i otkrio kako Jelena priprema prazničnu trpezu (FOTO)

Sloba Radanović čestitao je svojim pratiocima na Instagramu Badnje jutro, a potom je podelio i kratak, ali topao snimak svoje supruge Jelene kako priprema trpezu za praznični dan. Na njihovom stolu našle su se tradicionalne namirnice koje prate običaje ovog značajnog praznika.

Jelena je jutros snimila sto prepun detalja: tu je pogača koju je sama umesila, pored koje su uredno poređani orasi i jabuke. Na stolu su se našle i so, suvo i koštunjavo voće, sve spremno da se ukrasi i postavi za porodični ručak. Atmosfera na snimku odiše toplinom doma i porodičnom tradicijom, a svaki detalj pokazuje koliko pažnje ulažu u pripremu praznika.

Sloba je video podelio na svom Instagramu, uz srdačnu poruku za sve pratioce, i odmah su počele da pristižu čestitke i lepe želje za proslavu u veselju i miru. Mnogi su komentarisali kako je lepo videti poznate ličnosti kako čuvaju tradiciju i provode praznike sa porodicom.

Ovaj gest pokazuje da, uprkos užurbanom životu i poslovnim obavezama, Sloba i Jelena vrednuju porodične trenutke i običaje, a njihova posvećenost tradiciji i ljubavi prema porodici dirnula je brojne fanove.

Autor: N.B.