OVO JELO MORA DA BUDE NA NJEGOVOM STOLU: Miloš Bojanić se prisetio detinjstva, otkrio kako se u njegovoj porodici slavi Badnji dan (FOTO)

Slavi se!

Pevač Miloš Bojanić ne krije da čuva tradiciju koju neguje od detinjstva. On je otkrio kako se u njegovom domu slavi Badnji dan i Badnje veče.

- Sve prolazi samo tradicija ostaje i to čuvamo i to gajimo, ovo je dan kada ispraćamo post i očekujemo tu kako je nazivamo pečenicu. Večeras unosimo Badnjak i sutradan kreće Božićni ritual, loži se vatra, drva pucketaju, dolazi nam položajnik, on loži vatru, baca se žito, seno. U mom rodnom kraju se pravi česnica gde se stvalja sve, dren, novčić, sve mora da se ispoštuje - rekao je Miloš pa je otrkio šta obavezno mora da bude za stolom na Badnji dan:

- Obavezno prebranac, to mi je najlepša uspomena, kada smo spremali u detinjstvu, miris zaprške, to mi je veoma bitno.

Autor: N.B.