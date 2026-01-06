AKTUELNO

Voditeljka vremenske prognoze na televitiji ''Pink'', Marija Egelja, progovorila je o tome kako proslavlja Božić u svom domu, ali se osvrnula i na detivnjsvo i prisetila kako su tada izgledali praznici u njenom domu.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako izgleda Boži sada kada imaš dvoje dece u svom domu?

- Sve je isto kao kad sam imala jedno dete, samo je sreća duplo veća. Naravno, ima i teških trenutaka, ali će nam jednog dana sigurno nedostajati.

Da li su mališani poželeli nešto od Božić Bate?

- To su te skromne želje. Igračnice, Spajdermen, Supermen...

Foto: TV Pink Printscreen

Kako se snalaziš kad su upitanju slatke muke oko roditeljstva?

- Samo su jednom ovako mali. Luka je beba, njemu je posebno sad mama potrebna stalno, ali uživam u tome.

Čega se setiš kad je u pitanju Božić u tvom domu tokom odrastanja?

- Tata je uvek odlazio na pijac, mama je spremala ručak, a ja sam se trudila sa bratom da spremam neku posebnu koreografiju sa bratom, koju smo predstavljali na Božić. Sve su to prelepe uspomene, koje ću rado preneti na svoju decu.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li često kuvaš?

- Spremam, ali ne često. Jednom nedeljno spremim ja, a jednom suprug. Supicu i čorbu svakodnevno moram imati na stolu zbog dečice.

Koliko su praznici važni za tvoj dom?

- Obožavam praznike. Porodica je stub društva, to ne sme nikako da se izgubi.

Autor: S.Z.

