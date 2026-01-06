PORODICA JE STUB DRUŠTVA: Marija Egelja otkrila kako proslavlja Božić u svojoj porodici, pa se prisetila detinjstva i otkrila detalje: TATA JE ODLAZIO NA PIJAC, A MAMA...

Lepe uspomene!

Voditeljka vremenske prognoze na televitiji ''Pink'', Marija Egelja, progovorila je o tome kako proslavlja Božić u svom domu, ali se osvrnula i na detivnjsvo i prisetila kako su tada izgledali praznici u njenom domu.

Kako izgleda Boži sada kada imaš dvoje dece u svom domu?

- Sve je isto kao kad sam imala jedno dete, samo je sreća duplo veća. Naravno, ima i teških trenutaka, ali će nam jednog dana sigurno nedostajati.

Da li su mališani poželeli nešto od Božić Bate?

- To su te skromne želje. Igračnice, Spajdermen, Supermen...

Kako se snalaziš kad su upitanju slatke muke oko roditeljstva?

- Samo su jednom ovako mali. Luka je beba, njemu je posebno sad mama potrebna stalno, ali uživam u tome.

Čega se setiš kad je u pitanju Božić u tvom domu tokom odrastanja?

- Tata je uvek odlazio na pijac, mama je spremala ručak, a ja sam se trudila sa bratom da spremam neku posebnu koreografiju sa bratom, koju smo predstavljali na Božić. Sve su to prelepe uspomene, koje ću rado preneti na svoju decu.

Da li često kuvaš?

- Spremam, ali ne često. Jednom nedeljno spremim ja, a jednom suprug. Supicu i čorbu svakodnevno moram imati na stolu zbog dečice.

Koliko su praznici važni za tvoj dom?

- Obožavam praznike. Porodica je stub društva, to ne sme nikako da se izgubi.

Autor: S.Z.