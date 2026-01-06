PRAVI DOMAĆIN: Darko Lazić sa sinom po Badnjak uprkos snegu do kolena, prizor koji je raznežio mnoge (FOTO)

Darko Lazić kao pravi domaćin ranom zorom otišao je u šumu kako bi naseko Badnjak koji će danas uneti u svoj porodični dom.

Pevač je bio sa svojim prijateljima, a društvo mu je pravio i njegov sin Aleksej. Fotografija sa njim je oduševila sve. Dok je tata imao šajkaču na glavi, njegon naslednik držao malo prase u rukama, a osmesi na njihovim licima pokazuju koliko su radosni u ovom trenutku.

Osim sina Lazić je u šumu otišao sa još nekoliko prijatelja, a pevač se potrudio da iseče najbolje drvo koje će odneti u svoj topli dom.

Pevač se prvo ujutru usnimio u koleni, u svom automobili i poželeo:

- Srećno Badnje jutro svima - rekao je, a njegov sin dodao:

- Da ste živi i zdravi.

Na kraju su Darka Lazića snimali kako sekirom seče badnjak, pa je snimak iz šume i nasmejao sve, jer folker nije imao snage više dok su ga bodrili:

- Ajde, tu je, pri kraju je!

Nakon što su uzeli badnjak, Lazić se sa sinom vratio kući, i pokazao kako pozira sa maleni prasetom.

Inače, Laziću je ovo već postala tradicija, a sin Aleksej svake godine s njim provodi Božić.

Autor: N.B.