NEMAM HRABROSTI DA SE PONOVO VEŽEM: Tamara Milutinović u emotivnoj ispovesti otkrila sve i priznala šta joj teško pada

Otvoreno o svemu!

Tamara Milutinović je na samom početku ove 2026. otvoreno govorila o majčinstvu, porodici i životnim promenama koje su je zadesile poslednjih godina, ali i o profesionalnim uspesima i emotivnim gubicima koji su obeležili 2025. godinu.

- Ove godine je Emili već porasla, pa i sama može da stavi neki ukras na jelku. Prethodne godine bila je još uvek beba, tako da je to nije zanimalo. Sada već izražava svoje želje, pa i svoj neki ukus, a ja zbog toga rastem i cvetam. Stvarno sam to jedva čekala - rekla je pevačica, pa otkrila čiji karakter je naslednica povukla:

- Karakterno je definitivno na mene. Mislim da će ona biti opasnija od mene i to me raduje pravo da ti kažem. U današnjem svetu je bitno da zna da odbrani sebe, a sa druge strane, trudiću se da od nje napravim dobrog čoveka.

Tamara Milutinović je potom sumirala 2025. godinu.

- Ono što mi se karijerno lepo desilo je to što sam učestvovala u seriji "Ubice mog oca", to je bio jedan veliki uspeh. Ono najlošije što mi se desilo u ovoj godini je gubitak mog psa, koji je bio uz mene 15 godina. To se desilo baš početkom godine i sada kada se približava Nova godina, ja se setim toga i bude mi jako teško. Fali mi moj Meda definitivno. Razmišljala sam o novom ljubimcu, ali nemam hrabrosti da se ponovo vežem za nekog psa do te mere kao što sam bila vezana za Medu, ali mi je i nekako žao da tako brzo imam drugog psa, kao da sam ga tako brzo prebolela, a nisam. Još uvek ga nisam prebolela. To je pas koji je rastao uz mene i sve one tinejdžerske dane proveo sa mnom, bio je tu i spavao sa mnom u krevetu. Kada je došlo dete, kao da sam ga razočarala, jer sam morala da ga izbacim iz sobe.

Nakon učešća u pomenutoj seriji, Tamara Milutinović je priznala da se kao glumica ne bi snašla.

- Iskreno mislim da nisam za to, mislim da se ne bih snašla. Ja nisam rođena za glumu i bilo bili neprijatno, konstantno bih pazila da li sam dobro sve uradila.

Tamara Milutinović je potom rekla sa je neke želje za 2026. smisila.

- Baš ne praktikujem to. Uvek napišem na papir koje su moje želje za sledeću godinu, ali nemam neke odrđene ciljeve. Najbitnije mi je da mi je porodica zdrava i da smo svi na okupu, sve ostalo se može rešiti - rekla je ona, a na pitanje da li u 2026. godini priželjkuje da se po drugi put ostvari u ulozi majke, Tamara Milutinović je rekla:

- Ne bih ostavljala za neku drugu godinu. Nekako sam za to da se to što pre desi, tako da, zašto da ne. Bog odlučuje o tome, ne samo mi.

Pevačica je više puta naglašavala da jako teško podnosi razdvojenost od ćerkice, a kako je sada otkrila, sve joj je teže jer je naslednica i svesnija.

- Definitivno jeste mnogo teško. Međutim, meni je nekako sada teže, kada mi je dete veće i kada me traži i plače što idem. Nekako kada sam se vratila, sve se desilo na brzinu. Desio se taj "Cakum pakum", niko nije ni razmišljao da ta pesma može da bude takav hit i da može munjevitom brzinom da plane. Sada, kako mi vreme odmiče i kako mi dete raste, stvarno mi je sve teže i teže - rekla je ona pa otkrila:

- Kući se uvek vratim prvim avionom, gledam da bude jutarnji neki. Trudim se da nisam puno odsutna, da nastupam blizu, da je do tri sata vožnje da bih mogla ja da je uspavam. Navikla sam je da ranije ide na spavanje, baš iz tog razloga da bi mogla mama da je uspava i da se ujutru probudim pored nje. Kada radim preko, onda gledam da se što pre vratim - govorila je pevačica za Telegraf.

Autor: N.B.