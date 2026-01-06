AKTUELNO

Domaći

DRAMA NA PUTU: Naš pevač jedva izbegao tragediju, zapalio mu se auto tokom vožnje

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Muzičar Igor Kostić, poznatiji kao Igor X govorio je o tome kako je bio u teškoj situaciji kada mu se u toku vožnje zapalio automobil. On je za dlaku izbegao veliku nesreću.

Igor X, koji je sa koleginicom Minom Kostić dobio dete i u jeku popularnosti se povukao oz javnosti, otkrio je da je imao saobraćajnu nesreću i da nije mogao da veruje da to može da se desi uopšte na način na koji se desilo njemu.

- Mislio sam da je nemoguće da se tako nešto dogodi. Automobil pet godina star, koji nije imao nijedan kvar planuo je iz čista mira i to u toku vožnje na auto-putu. Dok sam stao i izašao, plamen je već zahvatio ceo auto... Ljudi koji su se zaustavili da mi pomognu dali su mi i njihove aparate, ali nismo uspeli da ugasimo vatru. Sve je izgorelo - ispričao je Igor u podkastu "Zmajkast".

Foto: Instagram.com/igorxkostic

Igor X ističe da ga je oduvek zanimala muzika iz drugog ugla, a ne samo pevanja, što je kasnije i ostavio.

– Moji počeci sa audio produkcijom su počeli odavno i u startu sam znao da ne želim da pevam do penzije. Kada sam renovirao stan, napravio sam studio i posvetio se ozbiljnije svemu tome. Sada imam uveliko sve organizovano – ispričao je u „Pojačaj bas podkastu“.

Podsetimo, pevač je prošle godine otkrio da radi kao snimatelj u salonu za masaže, gde snima žene dok se masiraju.

Autor: N.B.

#Igor Kostić

#Igor Kostić X

#Igor X

#auto

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Zgodni pevač harao je estradom, a posle razvoda od koleginice je nestao! Evo gde je danas i šta kaže o odnosu s bivšom ženom

Domaći

Naš pevač zarađivao milione! Imao jahtu, skupe satove, brza kola, a danas jedva preživljava: Imam samo za osnovne potrebe...

Domaći

Sa 19 godina upucan u stomak: Relji Popoviću se borili za život, razlog sukoba je bila devojka, a pevač jedva izvukao živu glavu

Hronika

Zapalio se automobil na autoputu: Intervenisali vatrogasci

Hronika

Automobil se zapalio na auto-putu kod Konjarnika: Plamen progutao deo vozila (VIDEO)

Hronika

DRAMA NA AUTO-PUTU U BEOGRADU: Vatra progutala automobil munjevitom brzinom (FOTO+VIDEO)