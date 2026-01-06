DRAMA NA PUTU: Naš pevač jedva izbegao tragediju, zapalio mu se auto tokom vožnje

Muzičar Igor Kostić, poznatiji kao Igor X govorio je o tome kako je bio u teškoj situaciji kada mu se u toku vožnje zapalio automobil. On je za dlaku izbegao veliku nesreću.

Igor X, koji je sa koleginicom Minom Kostić dobio dete i u jeku popularnosti se povukao oz javnosti, otkrio je da je imao saobraćajnu nesreću i da nije mogao da veruje da to može da se desi uopšte na način na koji se desilo njemu.

- Mislio sam da je nemoguće da se tako nešto dogodi. Automobil pet godina star, koji nije imao nijedan kvar planuo je iz čista mira i to u toku vožnje na auto-putu. Dok sam stao i izašao, plamen je već zahvatio ceo auto... Ljudi koji su se zaustavili da mi pomognu dali su mi i njihove aparate, ali nismo uspeli da ugasimo vatru. Sve je izgorelo - ispričao je Igor u podkastu "Zmajkast".

Igor X ističe da ga je oduvek zanimala muzika iz drugog ugla, a ne samo pevanja, što je kasnije i ostavio.

– Moji počeci sa audio produkcijom su počeli odavno i u startu sam znao da ne želim da pevam do penzije. Kada sam renovirao stan, napravio sam studio i posvetio se ozbiljnije svemu tome. Sada imam uveliko sve organizovano – ispričao je u „Pojačaj bas podkastu“.

Podsetimo, pevač je prošle godine otkrio da radi kao snimatelj u salonu za masaže, gde snima žene dok se masiraju.

Autor: N.B.