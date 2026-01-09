OVA LEPOTICA JE BILA NAJVEĆA LJUBAV MILANA MLADENOVIĆA IZ EKV-a: Maji je posvetio čuvenu pesmu, a nedugo nakon ponovnog susreta preminuo je u 36. godini

Pevač i gitarista popularne grupe Ekatarina Velika, Milan Mladenović preminuo je u svojoj 36. godini pre skoro tri decenije. Frontmen popularnog sastava prerano nas je napusti, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u muzici.

Milan Mladenović rođen je 21. septembra 1958. godine u Zagrebu, a u najranijem detinjstvu je pokazao ljubav prema muzici. Kako je sam govorio, nije to bila obična ljubav. To je bila neka nesvakidašnja i neopisiva ljubav. Za Milana Mladenovića rokenrol bio je način života, a muzika, kako je govorio, vazduh koji je udisao.

Kad sam definitivno odlučio da se bavim rokenrolom to se mojim roditeljima uopšte nije dopadalo, ali sam se na kraju izborio da se naviknu na to, a onda bi im bilo drago kada pročitaju moje ime u novinama. Počeli su aktivno da me pomažu i podržavaju. Na neki način kao i svi drugi ljudi, i ja sam savršena mešavina svojih roditelja- rekao je jednom prilikom Milan.

Devojke su za njim ludele i to širom Balkana. O njegovom ljubavnom životu se mnogo spekulisalo, ali on ga je krio koliko je mogao. Poslednje godine života proveo je sa Majom Maričić koja je bila njegova najveća životna ljubav, i kojoj je posvećena pesma "Oči boje meda".

Kad je i njegova devojka Maja otputovala u Pariz na završetak studija, on je njihov rastanak pretočio u stihove "Anastezija".

Osećao se kao da je u anesteziji kad je shvatio da će i ona otići. Ali, njih dvoje nisu mogli jedno bez drugog, pa ni kilometri udaljenosti nisu uspeli da izbrišu ono što je zaista bilo sudbinski određeno. U međuvremenu, 1992. on je sa članovima “Partibrejkersa” i “Električnog orgazma” pokrenuo projekat “Rimtutituki” čija je muzička aktivnost bila usmerena na antiratnu propagandu.

Početkom 1994. Mladenović je sa Majom otputovao u Brazil, gde je sa dugogodišnjim prijateljem i saradnikom Mitrom Subotićem Subom i nekoliko brazilskih muzičara snimio album “Angel’s Breath”. Upravo tamo, Milan i Maja zajedno su napisali tekst za pesmu “Crv”. Materijal za spot pripreman je u Parizu. Ali, Maja ga je završila tek nakon njegove smrti.

Iako je imao nove planove i sebi utirao neki novi put, stvari su krenule tokom koji niko, pa ni on sam, nije mogao da predvidi. Mladenović je nakon nastupa Ekatarine Velike na festivalu u Budvi, u avgustu 1994, prebačen u bolnicu gde je ustanovljeno da ima rak pankreasa. Otišao je za samo nekoliko meseci, tog 5. novembra, neposredno nakon što je navršio 36 godina.

