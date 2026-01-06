TRUDIMO SE DA SVI BUDEMO ZA STOLOM ZAJEDNO: Kendi za Pink.rs otkrio kako se u njegovom domu slavi Badnje dan, a bez ovoga trpeza ne može da prođe

Voditelj Red Televizijie i emisije "Pitam za druga", Stefan Kandić Kendi, otkrio je u prazničnom intervjuu za Pink.rs kako se u njegovoj porodici proslavlja Badnji dan i Badnje veče.

Naime, kao što je poznato, Kendi je poreklom iz Crne Gore, i uvek se trudi da sa svojom porodicom proslavi bitne praznike, te se za Badnji dan i Božić uputio sa svojom suprugom Anđelom i njihovom ćerkom u Crnu Goru.

- Došli smo za praznik kod mojih, i rano jutros sam sa bratom i najboljim prijateljima išao u Badnjake, a kod kuće, nežniji deo porodice priprema bogatu trpezu za današnji praznik. - započeo je Kendi te je otkrio šta je ono što obavezno ima na porodičnoj trpezi za Badnje veče:

- Trudimo se da svi večeramo zajedno, kako tradicija nalaže, a obavezno će večeras biti posnih pita, ribe, morskih specijaliteta, prebranac, i posna ruska salata, priprema sutra za mrsnu, pošto veći deo članova moje porodice posti ceo post, pa ćemo sutra morati lagano sa hranom. Naravno na trpezi će se naći i voće, slatikiši, a ispod stola slama kako dolikuje običajima - dodao je Kendi.

Autor: N.B.