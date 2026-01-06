AKTUELNO

Domaći

TRUDIMO SE DA SVI BUDEMO ZA STOLOM ZAJEDNO: Kendi za Pink.rs otkrio kako se u njegovom domu slavi Badnje dan, a bez ovoga trpeza ne može da prođe

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Voditelj Red Televizijie i emisije "Pitam za druga", Stefan Kandić Kendi, otkrio je u prazničnom intervjuu za Pink.rs kako se u njegovoj porodici proslavlja Badnji dan i Badnje veče.

Naime, kao što je poznato, Kendi je poreklom iz Crne Gore, i uvek se trudi da sa svojom porodicom proslavi bitne praznike, te se za Badnji dan i Božić uputio sa svojom suprugom Anđelom i njihovom ćerkom u Crnu Goru.

Foto: Pink.rs

- Došli smo za praznik kod mojih, i rano jutros sam sa bratom i najboljim prijateljima išao u Badnjake, a kod kuće, nežniji deo porodice priprema bogatu trpezu za današnji praznik. - započeo je Kendi te je otkrio šta je ono što obavezno ima na porodičnoj trpezi za Badnje veče:

- Trudimo se da svi večeramo zajedno, kako tradicija nalaže, a obavezno će večeras biti posnih pita, ribe, morskih specijaliteta, prebranac, i posna ruska salata, priprema sutra za mrsnu, pošto veći deo članova moje porodice posti ceo post, pa ćemo sutra morati lagano sa hranom. Naravno na trpezi će se naći i voće, slatikiši, a ispod stola slama kako dolikuje običajima - dodao je Kendi.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

#Badnje veče

#Kendi

#Porodica

#deca

#slavlje

POVEZANE VESTI

Domaći

ONA JE ZA NJIH BOG OTAC! Ljuba Pantović podržala Staniju, pa u svom stilu obrisala patos s Aneli i Asminom: Ne zna se ko je s kim, kao SVINGER KLUB! (

Domaći

PAVLE JOVANOVIĆ BESAN KAO RIS: Otkrio da li je došlo do suočavanja sa Anđelom, pa se JAVNO obratio Gastozu: Njega čekam... (VIDEO)

Domaći

IZNEĆU KOMPLETNU ISTINU: Oglasila se Ermina UŽIVO u emisiji, pa zapretila Stefaninoj mami, zapušila joj usta za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

Ona nije prijatelj ni svojoj mami! Ljuba Pantović jedva dočekala da ukopa Maju Marinković, pa udarila na njeno prijateljstvo sa Stanijom: Ona je njena

Domaći

PRAVILA JE BUDALU OD NJEGA! Bebičin drug Dado šokiran Teodorinom izdajom, dao prognoze za njihovo pomirenje (VIDEO)

Domaći

NE MOGU DA JE PODNESEM UTORKOM! Marija besna kao ris zbog Miljaninog alkoholisanja, pa brutalno udarila na Maju i Teodoru: Nije štedela reči! (VIDEO)